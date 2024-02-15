Українці стали менше боятися безробіття, інфляції та падіння гривні

Індекс споживчих настроїв українців у січні знизився на 0,7 пункта – до 76,4 пункта.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

"На початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Ситуація досить стабільна, є певна тенденція до погіршення індексу поточного становища, але наразі необхідне подальше спостереження за індексом. Також певна тенденція до покращення економічних очікувань", – коментують аналітики.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і становить 52, що на 2,8 пункта нижче за рівень цього показника у грудні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 49,9, що на 4,3 пункта нижче за показник у грудні;

індекс доцільності великих покупок зменшився на 1,2 пункта та встановився на позначці 54.

Водночас Індекс економічних очікувань зріс на 0,7 пункта та складає 92,7.

Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 89,4 пункта, що на 2,7 пункта нижче за рівень цього показника у грудн, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року виріс на 0,3 пункта та складає 80,5, п’яти років – зріс на 4,4 пункта до 108,3.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,6 пункта та складає 118,4. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,2 пункта та становить 180,9.

Водночас індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,1 пункта до 148,2.