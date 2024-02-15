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безробіття (328) інфляція (684) споживчий кошик (31)

Українці стали менше боятися безробіття, інфляції та падіння гривні

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Індекс споживчих настроїв українців у січні знизився на 0,7 пункта – до 76,4 пункта.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

"На початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Ситуація досить стабільна, є певна тенденція до погіршення індексу поточного становища, але наразі необхідне подальше спостереження за індексом. Також певна тенденція до покращення економічних очікувань", – коментують аналітики.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і становить 52, що на 2,8 пункта нижче за рівень цього показника у грудні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 49,9, що на 4,3 пункта нижче за показник у грудні;
  • індекс доцільності великих покупок зменшився на 1,2 пункта та встановився на позначці 54.

Водночас Індекс економічних очікувань зріс на 0,7 пункта та складає 92,7.

Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 89,4 пункта, що на 2,7 пункта нижче за рівень цього показника у грудн, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року виріс на 0,3 пункта та складає 80,5, п’яти років – зріс на 4,4 пункта до 108,3.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,6 пункта та складає 118,4. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,2 пункта та становить 180,9.

Водночас індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,1 пункта до 148,2.

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Топ коментарі
+18
Упавшему в реку дождя бояться нечего..
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15.02.2024 13:19
+16
Ідуть всі ці "оптимісти" нах. Навіть ремонт робити під ракетними обстрілами немає сенсу купуючи будматеріали по захмарним і завищеним в багато разів цінам. Тому нічого крім оплати комуналки і "хавчика" ми собі дозволити не можемо. Поки що вдається жити без боргів і не голодувати. А завтра? До закінчення війни нічого планувати взагалі неможливо. А зелені виродки танцюють під "зачєм скупая жізнь нужна ведь завтра можєт бить война" і підвищують ціни. Для нас війна вже два роки тут... а вони в якомусь іншому вимірі...
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15.02.2024 13:21
+12
Як нема грошей, то чого вже боятись?
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15.02.2024 13:18
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Як нема грошей, то чого вже боятись?
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15.02.2024 13:18 Відповісти
Смерті, яку несуть у кожен дім рашисти. Перед лишем смерті усі однаково бояться і бідні і багаті. Тому навіть бідні жертвують останню копійчину на дрон щоб він вбив покидька який іде вирізати його та його родину

https://biz.censor.net/comments/locate/3473597/01921276-b31e-7001-8fff-9a11f87a9fb5
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15.02.2024 13:37 Відповісти
За час війни бідні ще більше збідніли, а от багаті чомусь стали ще багатшими.
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15.02.2024 13:40 Відповісти
Тисячиліттями бідні як бідніли так і бідніють під час війни, багаті як збагачувались так і збагачуються і ця війна не стала виколюченням.
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15.02.2024 13:44 Відповісти
Упавшему в реку дождя бояться нечего..
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15.02.2024 13:19 Відповісти
Просто звикли.
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15.02.2024 13:21 Відповісти
Ідуть всі ці "оптимісти" нах. Навіть ремонт робити під ракетними обстрілами немає сенсу купуючи будматеріали по захмарним і завищеним в багато разів цінам. Тому нічого крім оплати комуналки і "хавчика" ми собі дозволити не можемо. Поки що вдається жити без боргів і не голодувати. А завтра? До закінчення війни нічого планувати взагалі неможливо. А зелені виродки танцюють під "зачєм скупая жізнь нужна ведь завтра можєт бить война" і підвищують ціни. Для нас війна вже два роки тут... а вони в якомусь іншому вимірі...
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15.02.2024 13:21 Відповісти
Для мене, і думаю для більшості українців, війна триває з 2014-го, а це точно не 2 роки!!! Змінилась її інтенсивність, а ворог та його цілі з самого початку були незмінні!!!
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15.02.2024 13:29 Відповісти
Для мене війна почалась в 2014 з витрати заощаджень на броніки. Але реально в Київ ракети прилетіли в 2022. В мене і зараз коли чую сирену шерсть на спині піднімається...
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15.02.2024 13:34 Відповісти
очікування 2019: зарплати вчителям 4000$

реальність 2024: українці стали менше боятися безробіття, інфляції, падіння гривні, ... , та всіх інших бід правління зе шапіто
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15.02.2024 13:23 Відповісти
Ну казали ж що з Зєлєнським "буде вінйа, долар по 40". Маємо.
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15.02.2024 13:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=imLtAAtuRdE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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15.02.2024 13:57 Відповісти
нє раскачівай!!! правакатор)))
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15.02.2024 14:09 Відповісти
Просто перспектива помирати під руїнами власної оселі як у Маріуполі чи дивитися як вирізають твою родину як у Бучі затьмарила усі страхи.
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15.02.2024 13:25 Відповісти
Вот-вот Зєлінскій снізіт таріфи.
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15.02.2024 13:27 Відповісти
Після тіго як гіре ріхформатори зробіли рінок, буде лише подорожчання.
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15.02.2024 13:31 Відповісти
Тому що на тлі війни усе інше - )(ЄРНЯ!!!
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15.02.2024 13:27 Відповісти
Якщо гроші міряти кучками, то у мене - ямка )
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15.02.2024 13:29 Відповісти
ямка - та сама купка, тільки головою донизу)...
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15.02.2024 13:45 Відповісти
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15.02.2024 13:58 Відповісти
Тобто лахва... ?:??? чи ще ні
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15.02.2024 13:33 Відповісти
Уточнение: "оставшиеся украинцы".
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15.02.2024 13:37 Відповісти
Ну що? Кінець епохи бідності, заживемо по новому Саме час "хоть паржем" і це тільки початок Далі статистика та реальність будуть відрізнятися все більше (надої будуть збільшуватися а корів ставатиме все менше)
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15.02.2024 14:28 Відповісти
Уже "паржалі", а "пожрьом" коли?
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15.02.2024 15:32 Відповісти
Если вас ударят в глаз - вы невольно вскрикнете.
Раз ударят, два ударят, а потом привыкнете! (с)
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15.02.2024 15:38 Відповісти

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