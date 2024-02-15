Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею. ФОТО
Українські перевізники розпочали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у відповідь на блокування польськими аграріями руху вантажівок.
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто.
На Ягодині акція протесту стартувала близько 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.
Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.
Скільки триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.
Що відбувається на українсько-польському кордоні?
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.
Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
Будь ласка, зачекайте...
з польськими фермерами понятно, якого дива висипають, а з українськими перевізниками непонятно...
за зерно продане за межі україни, як пишуть, в україну не повернулось 12 млрд...завезуть ці перевізники ще зерна на цю саму суму, а продавці і ті кошти не повернуть в україну....
що ж тут правильного в діях перевізників, непонятно, від слова опше
Його робота-везти. Якщо йому перешкоджають робити свою роботу, він має право на адекватну відповідь.
Це очевидно.
Поляки протестують проти пільг, наданих нашим експортерам та перевізникам Євросоюзом.
Отже, було б логічно протестувати проти рішення Євросоюзу перед штаб-квартирою Євросоюзу.
Для мене це теж очевидно.
Якщо польські аграрії блокують перевезення української агропродукції, я вважав би правильним дзеркальне блокування нашими аграріями польської агропродукції на нашій території.
А так це спільна операція Зе і кремля по віддаленню України від ії союзників щоб восени підписати
"мирні" припинення вогня.
Іх це не обходить!
Іхні інтереси порушені, як вони, вважають, українцями, тому вони іх відстоюють.
Наші інтереси не порушені? Нам їх відстоювати не треба?
Просто підставити другу щоку?
Країну дрючить Зе влада, в тебе президент клоун кремлівський який не збирається уходити, а ти там хочеш сусідам довести що ми охерена нація 😄
Про що ти взагалі пишеш - відстоювати права Зе п*дарів щоб вони і далі барижили краденим у фермерів зерном ? Так, це благородна мета,....
для дебілів.
Де це ти таке прочитав?!
Перевізники перевозять! Не експортують!
Я пишу про право і обов*язок відстоювати своє право на працю!
Перевізники, до того ж, платять податки, яких не буде, якщо вони будуть стояти!
Звідки взялось оце меншовартісне "нас *******, а ми мовчимо і чекаємо, поки вони втомляться"?!
Це не конфлікт між Польщею і Україною!
Це неспівпадіння бізнесових інтересів, і якщо зеп..дари нічого не роблять, щоб залагодити це, то хтось же мусить?!
Чи водіям далі тупо стояти на кордонах і вареники ліпити?!
Перевізники України і стояли в чергах кілометрових на кордонах з Польшею і у 2019 і у 2020 і у 2021 і у2022 році. Немає знайомих далекобійників, знайди, поцікався.
Це називається митниця України + Зе бариги України, домитнились що вже і поляки не витерпіли.
НЕ ЧАС ХЕРНЕЮ СТРАДАТИ І ХРЕНАМИ МІРЯТИСЬ КОЛИ У НАС ОКУПАНТ ОБЖИВАЄ ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ.
Кожен союзник України на вагу золота.
Навіщо ти мені це пишеш, ніби це я блокую кордон?
Напиши тим водіям фур.
А краще подзвони і скажи те, що тут написав, щоб особисто почути,
як тебе пошлють нах.
А ще подзвони полякам на тусторону, щоб тебе і вони послали.
А те що тебе нах посилали не раз видно по твоїм коментам.
Де ві дебіли беретесь тільки.
Я тобі не ворог, просто маю іншу думку. Але ти готовий кидатись на мене з кулаками.
Таблетка тобі точно вже не допоможе.
З такими, як ти, і ворогів не треба.
Проходь мимо, як побачиш мій нік, дуболом.
В голові совок, а він туд ж - про велич України мріє коли вся хата в зеленому лайні.
Виріши спочатку питання з прокремлівською Зе владою, а потім вже поляків в чомусь звинувачуй.
українські перевізники адекватно мали б не братись за перевозки подібних вантажів в цих сумнівних умовах, адже не вони експортери...
і хай тоді експортери вирішують це питання...
а так, що майдан - антимайдан...але у майдана була причина, а антимайдан по образу і подобію, але з протилежним знаком...тобто такий почерк видно
така ж сама, як "не треба було йти в НАТО та Європу, тоді б кацапи на нас війною не пішли".
перевізники не мають вирішувати неузгодженість наверху по сухопутному вивезенню зерна українського врожаю...це взагалі не їхня робота...
їхня робота возити, намотувати ходки...і хай використовують відкрите вікно належним чином
🤣
Україна завдяки Зе клоуну стала Білоруссю за 4 роки, а в нього у всьому поляки винні 😆
пургу не порють, а несуть чи метуть...
то внутрішні європейські розборки між польським фермером і субсидіями наданими йому кабміном союзної держави...
дії того кабміну по допомозі україні в вивезенні зерна виявляються недостатньо продуманими і негативно впливають на власного європейського сільгоспвиробника, насамперед того, який на кордоні з україною...бо український перевізник сюди може здійснити більше ходок і збиває усталені ціни...
якщо таке питання не вирішать, а експортеру запропонують здійснювати перевезення вглиб євросоюзу, то із подібними діями виступлять фермери німеччини чи франції чи бенілюксу...а у перевізника буде менше ходок і менше бажання іздити так далеко за ті самі гроші
но притулкам таке нєвдомьок...
колись ЕСвказувало польщі приймати у себе біженців через білоруський кордон...польща, як член єс відгукнулась, що не проти, якби цих біженців прийняла баварія...на цьому вказівки закінчились....біженці тоже на білоруській стороні помітингували та й розбіглись...
от зеленський їде в турне по європі, то нехай підійме питання перевезення по європі вивезеного з україни зерна...чи це не його забота)?!
Де дії пана Президента...?!
Чи можна тільки Порошенка за кордон не випускати...?!
І кому від тих політичних ревнощів користь...?!!!
на днях президент поїде в європу, все ще копіює дії порошенка, якого не випустили...
нафтогаз банкрут, а газ все ще по 8 гривень...таке неможливо для економіки , про таке не кажуть не впала...
ДЕБІЛИ на службі у Зе влади.
Кончені.
дегенерати не вміють керувати країною, паяци вміють тільки кривлятися.
Пиши хоч без помилок редактор хрєнов.
З кацапами і угорцями здружився мабуть.
Хто нам допоміг у лютому 2022 не вимагаючи взамін нічого.
Бажаю вам подоляцькимвиїхати до Сибіру на ПМЖ.
до речі, ку-ку (IQ) в мене 188 мм, а пам'ять як у цього.. ну як його? ми про шо?
Дай Бог щоб такі як ти в Кацапію були переселені подалі від України, вірю шо так і станеться.
Готуй валєнки.
Ще ви подоляцькі разом з Зе марафоном сінхроно гавкаєте на Польшу - вірний признак Зе клоунської заказухи.