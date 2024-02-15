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Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею. ФОТО

кордон

Українські перевізники розпочали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у відповідь на блокування польськими аграріями руху вантажівок.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто.

На Ягодині акція протесту стартувала близько 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

протест українських перевізників на кордоні

Українські перевізники на кордоні з Польщею

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

Скільки триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Що відбувається на українсько-польському кордоні?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 
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Топ коментарі
+20
Підтримую! Давно вже час пограти у цю гру удвох.
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15.02.2024 13:05
+12
Криза на кордоні зростає...де дії пана Кулеби...?!
Де дії пана Президента...?!
Чи можна тільки Порошенка за кордон не випускати...?!
І кому від тих політичних ревнощів користь...?!!!
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15.02.2024 13:06
+8
Перевізник перевозить, не експортує.
Його робота-везти. Якщо йому перешкоджають робити свою роботу, він має право на адекватну відповідь.
Це очевидно.
Поляки протестують проти пільг, наданих нашим експортерам та перевізникам Євросоюзом.
Отже, було б логічно протестувати проти рішення Євросоюзу перед штаб-квартирою Євросоюзу.
Для мене це теж очевидно.
Якщо польські аграрії блокують перевезення української агропродукції, я вважав би правильним дзеркальне блокування нашими аграріями польської агропродукції на нашій території.
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15.02.2024 13:39
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БРАТЕРСТВО - це те саме, що й "Дружба народів"!? Чи це ще хуже?
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15.02.2024 13:04 Відповісти
Підтримую! Давно вже час пограти у цю гру удвох.
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15.02.2024 13:05 Відповісти
І це правильно.
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15.02.2024 13:05 Відповісти
непонятно, чому це мавпування правильне...нагадує по формі дії партії регіонів: майдан - антимайдан...чи поведінку президента: завадимо попередньому здійснити візит і здійснимо такий візит самі....
з польськими фермерами понятно, якого дива висипають, а з українськими перевізниками непонятно...
за зерно продане за межі україни, як пишуть, в україну не повернулось 12 млрд...завезуть ці перевізники ще зерна на цю саму суму, а продавці і ті кошти не повернуть в україну....
що ж тут правильного в діях перевізників, непонятно, від слова опше
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15.02.2024 13:28 Відповісти
Перевізник перевозить, не експортує.
Його робота-везти. Якщо йому перешкоджають робити свою роботу, він має право на адекватну відповідь.
Це очевидно.
Поляки протестують проти пільг, наданих нашим експортерам та перевізникам Євросоюзом.
Отже, було б логічно протестувати проти рішення Євросоюзу перед штаб-квартирою Євросоюзу.
Для мене це теж очевидно.
Якщо польські аграрії блокують перевезення української агропродукції, я вважав би правильним дзеркальне блокування нашими аграріями польської агропродукції на нашій території.
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15.02.2024 13:39 Відповісти
Все це було б логічно як би в Україні був мир і 20 % ії території не окупувала Параша.

А так це спільна операція Зе і кремля по віддаленню України від ії союзників щоб восени підписати
"мирні" припинення вогня.
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15.02.2024 14:11 Відповісти
А "мирні блокувальники-брати" не знають, що в Україні війна?
Іх це не обходить!
Іхні інтереси порушені, як вони, вважають, українцями, тому вони іх відстоюють.
Наші інтереси не порушені? Нам їх відстоювати не треба?
Просто підставити другу щоку?
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15.02.2024 14:41 Відповісти
Які в тебе права ?
Країну дрючить Зе влада, в тебе президент клоун кремлівський який не збирається уходити, а ти там хочеш сусідам довести що ми охерена нація 😄
Про що ти взагалі пишеш - відстоювати права Зе п*дарів щоб вони і далі барижили краденим у фермерів зерном ? Так, це благородна мета,....
для дебілів.
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15.02.2024 14:56 Відповісти
Про що ти взагалі пишеш - відстоювати права Зе п*дарів щоб вони і далі барижили краденим у фермерів зерном
Де це ти таке прочитав?!
Перевізники перевозять! Не експортують!
Я пишу про право і обов*язок відстоювати своє право на працю!
Перевізники, до того ж, платять податки, яких не буде, якщо вони будуть стояти!
Звідки взялось оце меншовартісне "нас *******, а ми мовчимо і чекаємо, поки вони втомляться"?!
Це не конфлікт між Польщею і Україною!
Це неспівпадіння бізнесових інтересів, і якщо зеп..дари нічого не роблять, щоб залагодити це, то хтось же мусить?!
Чи водіям далі тупо стояти на кордонах і вареники ліпити?!
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15.02.2024 15:09 Відповісти
НАЇВНИЙ ТИ 85 РІВНЯ

Перевізники України і стояли в чергах кілометрових на кордонах з Польшею і у 2019 і у 2020 і у 2021 і у2022 році. Немає знайомих далекобійників, знайди, поцікався.
Це називається митниця України + Зе бариги України, домитнились що вже і поляки не витерпіли.

НЕ ЧАС ХЕРНЕЮ СТРАДАТИ І ХРЕНАМИ МІРЯТИСЬ КОЛИ У НАС ОКУПАНТ ОБЖИВАЄ ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ.

Кожен союзник України на вагу золота.
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15.02.2024 19:38 Відповісти
Розумнику, випий таблетку, може тебе попустить.
Навіщо ти мені це пишеш, ніби це я блокую кордон?
Напиши тим водіям фур.
А краще подзвони і скажи те, що тут написав, щоб особисто почути,
як тебе пошлють нах.
А ще подзвони полякам на тусторону, щоб тебе і вони послали.
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16.02.2024 09:39 Відповісти
Та тобі не таблетку, тобі електрикою макітру треба лікувати як що вважаєш що у нас в Україні все гаразд і перевізники праві.
А те що тебе нах посилали не раз видно по твоїм коментам.
Де ві дебіли беретесь тільки.
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16.02.2024 12:30 Відповісти
Ти класичний зразок депресивного недоумка.
Я тобі не ворог, просто маю іншу думку. Але ти готовий кидатись на мене з кулаками.
Таблетка тобі точно вже не допоможе.
З такими, як ти, і ворогів не треба.
Проходь мимо, як побачиш мій нік, дуболом.
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16.02.2024 13:39 Відповісти
Ти сам собі ворог як і більщість таких які важабть себе патріотами України.
В голові совок, а він туд ж - про велич України мріє коли вся хата в зеленому лайні.
Виріши спочатку питання з прокремлівською Зе владою, а потім вже поляків в чомусь звинувачуй.
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16.02.2024 14:04 Відповісти
дії польських фермерів зрозумілі та логічні... своїми діями вони окреслили проблему агросектору польщі...
українські перевізники адекватно мали б не братись за перевозки подібних вантажів в цих сумнівних умовах, адже не вони експортери...
і хай тоді експортери вирішують це питання...
а так, що майдан - антимайдан...але у майдана була причина, а антимайдан по образу і подобію, але з протилежним знаком...тобто такий почерк видно
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15.02.2024 14:47 Відповісти
це меншовартісна логіка.
така ж сама, як "не треба було йти в НАТО та Європу, тоді б кацапи на нас війною не пішли".
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15.02.2024 14:53 Відповісти
що за брєд?
перевізники не мають вирішувати неузгодженість наверху по сухопутному вивезенню зерна українського врожаю...це взагалі не їхня робота...
їхня робота возити, намотувати ходки...і хай використовують відкрите вікно належним чином
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15.02.2024 15:18 Відповісти
і як ім "намотувати", якщо проїзд заблоковано?
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15.02.2024 15:35 Відповісти
ти, наче з шахтарського краю...є щось спільне в незвичайному мисленні...
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15.02.2024 15:45 Відповісти
ну, на Заході України є шахти...
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15.02.2024 15:51 Відповісти
от там перевізники і влаштували акцію непонятно чого)))...тоже незвичайно мислять
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15.02.2024 15:56 Відповісти
Як ценепонятно проти чого - за підтримки спецоперації кремля проти союзників України.
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16.02.2024 14:07 Відповісти
-"це меншовартісна логіка"

🤣
Україна завдяки Зе клоуну стала Білоруссю за 4 роки, а в нього у всьому поляки винні 😆
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16.02.2024 14:06 Відповісти
Правда коле юзик ?
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16.02.2024 14:20 Відповісти
Сашка не пори пурги. Дії польських фермерів противозаконні. Вони порушують ринок вільної торгівлі, директири ЕС, порушують внутрішне законодавство що міжнародні траси блокувати заборонено. Поляки мають вийти з ЕС і тоді все буде чесно а так вони хочуть далі висмоктувати мільярди евро від розвинених країн ЕС а на правила ЕС тобто інших країн союзу хотіли плювати. Так що українське збіжжя краще та економічно дешевше для пересічного европейця. Поляків мають притягнути за збитки та лишити права годоса в ЕС.
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15.02.2024 15:16 Відповісти
Сашка не пори пурги. Дії польських фермерів противозаконні. Вони порушують ринок вільної торгівлі, директири ЕС, порушують внутрішне законодавство що міжнародні траси блокувати заборонено. Поляки мають вийти з ЕС і тоді все буде чесно а так вони хочуть далі висмоктувати мільярди евро від розвинених країн ЕС а на правила ЕС тобто інших країн союзу хотіли плювати. Так що українське збіжжя краще та економічно дешевше для пересічного европейця. Поляків мають притягнути за збитки та лишити права годоса в ЕС.
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15.02.2024 15:17 Відповісти
пишеш, як обіжений притулка зі спутника...
пургу не порють, а несуть чи метуть...
то внутрішні європейські розборки між польським фермером і субсидіями наданими йому кабміном союзної держави...
дії того кабміну по допомозі україні в вивезенні зерна виявляються недостатньо продуманими і негативно впливають на власного європейського сільгоспвиробника, насамперед того, який на кордоні з україною...бо український перевізник сюди може здійснити більше ходок і збиває усталені ціни...
якщо таке питання не вирішать, а експортеру запропонують здійснювати перевезення вглиб євросоюзу, то із подібними діями виступлять фермери німеччини чи франції чи бенілюксу...а у перевізника буде менше ходок і менше бажання іздити так далеко за ті самі гроші
но притулкам таке нєвдомьок...
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15.02.2024 15:40 Відповісти
Неяких внутрішніх розбірок в ЕС немає. Є рішення ЕС і Польща яка не виконує його, так що не перекладуй з дурної голови на здорову. Неподобаеться полякам рішення ЕС, пішли наз звідти і все.
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15.02.2024 17:42 Відповісти
гаразд притулко зі спутника, не перекладатиму..ми здогадувались таке за твою голову, но добре, що сам підтвердив...шолом скафандра намуляв, напевне)
колись ЕСвказувало польщі приймати у себе біженців через білоруський кордон...польща, як член єс відгукнулась, що не проти, якби цих біженців прийняла баварія...на цьому вказівки закінчились....біженці тоже на білоруській стороні помітингували та й розбіглись...
от зеленський їде в турне по європі, то нехай підійме питання перевезення по європі вивезеного з україни зерна...чи це не його забота)?!
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15.02.2024 18:21 Відповісти
Криза на кордоні зростає...де дії пана Кулеби...?!
Де дії пана Президента...?!
Чи можна тільки Порошенка за кордон не випускати...?!
І кому від тих політичних ревнощів користь...?!!!
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15.02.2024 13:06 Відповісти
кулєба готує лопати захисту, йому не до дипломатії
на днях президент поїде в європу, все ще копіює дії порошенка, якого не випустили...
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15.02.2024 13:20 Відповісти
Какой накуй Кулеба , когда его последний раз видели, ему пох, как и ЗЕ.
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15.02.2024 13:14 Відповісти
У нас другий рік війни, і економіка не впала не дивлячись на скажену корупцію, та знищення відносин з сусідніми країнами? Давай самі заблокуємо потік товарів з ЄС! А то дифіциту продовольчих товарів ніяк ОПа не доб'ється!
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15.02.2024 13:34 Відповісти
Що ти пропонуєшь конкретно без бла *** для вирішення ситуації? Ти зрозумій що якщо не діяти то ситуація буде розвиватися від гіршої до найгіршой. Про те що вже українське збіжжя висипають га дорогу чув? Чи ти писака просто на букви потицать бл.
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15.02.2024 15:20 Відповісти
Ну напевно не відосики писати, що я не тряпка, не лох, не втік, і ні з якими протестувальниками перемовин вести не збираюсь, бо воно саме розсмокчеться. Бо мені так ОПешні радники кажуть. А тобі така революційна ідея, як говорити з протестувальниками в голову не прийшла? Не дивуюсь, що ні. Ти хоч раз десь по Шмарклемарафону чув, що вони хочуть? Чому ці новостворені ОПешні фірми відмовляються від кауції (залога) за тонну зерна, який повертається як зерно залишає Польщу? Чому фірми-прокладки (які скуповують за безцінь у фермерів зерно, бо ті не дістають від ОПи право на вивіз), не платять податки під час війни? Чому Туск сказав "Наша підтримка України у війні залишається незмінною, але інтереси польських фермерів важливі. Те, що кілька сотень, або тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші - це не наша проблема.". А може все таки потрібно торгувати цивілізовано? Ти думаєш, що це питання не можна вирішити дипломатично, а не бико-дипломатією Зєрмака?
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15.02.2024 15:35 Відповісти
економіка україни зараз це 40 лярдів зелених зовнішніх вливань щороку...отак вона не впала...
нафтогаз банкрут, а газ все ще по 8 гривень...таке неможливо для економіки , про таке не кажуть не впала...
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15.02.2024 18:26 Відповісти
Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею. Джерело: https://biz.censor.net/n3473588

ДЕБІЛИ на службі у Зе влади.
Кончені.
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15.02.2024 14:08 Відповісти
Ну не суди всіх пособі.
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15.02.2024 15:21 Відповісти
Відповідь справжнього Зе дебіла - ВСІ ВИННІ ОКРІМ НАС 😁
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15.02.2024 19:40 Відповісти
Кажуть що не можна акції протесту бо військовий стан Чи не можна на протести тільки в Києві?
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15.02.2024 14:11 Відповісти
в києві можна. але, тільки проти кличка.
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15.02.2024 14:44 Відповісти
протесту не мона, мона тільки велике крадівництво, мародерство, брехню і сцять в очі
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15.02.2024 14:16 Відповісти
шоу 95 кварталу продовжується.
дегенерати не вміють керувати країною, паяци вміють тільки кривлятися.
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15.02.2024 14:45 Відповісти
Вірю що ти компетентний експерт з керування країгами бу га га.
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15.02.2024 15:10 Відповісти
Ти ще що за члєн корєсподєнт.
Пиши хоч без помилок редактор хрєнов.
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15.02.2024 19:42 Відповісти
Это типа "Если бандиты у тебя дома выламывают дверь, попробуй выламывать её обратно".
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15.02.2024 14:52 Відповісти
Це, типу, якщо бандити тебе б*ють по морді, просто підстав другу щоку і чекай, поки вони втомляться і самі зупиняться...
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15.02.2024 14:56 Відповісти
Звичайно ж ні, бо ти сам і є бандит. Так?
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15.02.2024 16:18 Відповісти
Хлопці ви наш другий фронт проти підлих сусідів що плюють на рішення ЕС а грошенята ЕС *******. Хай вам Бог допомогає.
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15.02.2024 15:09 Відповісти
Що ти блд. мелеш дебіл ???
З кацапами і угорцями здружився мабуть.
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15.02.2024 19:46 Відповісти
поляки хароші.. тільки для себе. Так шо не впадайте в інфантильну наївність - нам ніхто не браття. Нашу біду використають всі мародери з усіх боків - ніхто нас не пожаліє.
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15.02.2024 15:55 Відповісти
Ще один дебіл під проксі з короткою пам'ятю.
Хто нам допоміг у лютому 2022 не вимагаючи взамін нічого.
Бажаю вам подоляцькимвиїхати до Сибіру на ПМЖ.
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15.02.2024 19:44 Відповісти
то воно ще не встигло придумати як на нас нажитися. Вся "допомога" прийшла від ЄС, поляки своїх ні шеляга не доклалися, навіть ґешефт з того чималенький отримали.
до речі, ку-ку (IQ) в мене 188 мм, а пам'ять як у цього.. ну як його? ми про шо?
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15.02.2024 20:17 Відповісти
В тебе подоляцький IQ 85 судячи по твоїм постам, вам кацапи ближче за поляків, тому горіть разом з Сибіром синім полум'ям.
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15.02.2024 21:05 Відповісти
а ти, явно закоханий в якусь кобєту, бо аж фапаєш на гоноревих пшеків - вони тебе першого насадять на прутень та заразять тією гонореєю
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15.02.2024 21:13 Відповісти
Подоляцька ти істота, на тебе час гаяти шкода.
Дай Бог щоб такі як ти в Кацапію були переселені подалі від України, вірю шо так і станеться.
Готуй валєнки.
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16.02.2024 01:16 Відповісти
твоє місце на фермі у пана чи ксьондза холопом, пся крев, де біля свиней поратимеш, спатимеш, там і помреш, а свині тобою повечеряють
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16.02.2024 02:03 Відповісти
Судячи по твому стягу польский пан тебе біля свиней тільки і тримає, тому мабуть ти на поляків і обіжений, бо мабуть опустілі тебе поляки трохи.
Ще ви подоляцькі разом з Зе марафоном сінхроно гавкаєте на Польшу - вірний признак Зе клоунської заказухи.

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17.02.2024 01:00 Відповісти
по-твоєму польському прапору місце лише на свинофермі?
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17.02.2024 01:16 Відповісти
ну, а з побажаннями.. так і бути - забирай все собі: і сибір, і пеже
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15.02.2024 20:29 Відповісти
а держава десь типу збоку чекає потепління ... ну ну
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15.02.2024 22:04 Відповісти

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