Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею. ФОТО

Українські перевізники розпочали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у відповідь на блокування польськими аграріями руху вантажівок.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто.

На Ягодині акція протесту стартувала близько 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

Скільки триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Що відбувається на українсько-польському кордоні?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу