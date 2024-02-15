Світовий банк збільшив оцінку вартості відновлення України до $486 мільярдів (оновлено)

Станом на 31 грудня 2023 року, загальна вартість відновлення в Україні становить $486 млрд упродовж наступного десятиліття.

Таку оновлену "Швидку оцінку завданих збитків та потреб на відновлення (RDNA3)" оприлюднили уряд України, Світовий банк, Європейська Комісія та ООН, передає Інтерфакс-Україна.



"Ця цифра вища за потреби, оцінені в $411 млрд рік тому", – наголосили у Світовому банку.

Як пізніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за останній рік особливо потреби на відбудову зросли в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла. Також збитки зростають в аграрній та екологічній сферах.

"Сукупні ж економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять майже $499 млрд", – ззазначив він.

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів щодо відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.



В Оцінці наголошується, що хоча близько $5,5 млрд із цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами України, так і за рахунок її власного бюджету, близько $9,5 млрд залишаються не підкріпленими фінансуванням.