Угорщина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії, – FT

Угорщина заблокувала затвердження нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, на вчорашньому засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій, спрямований проти майже 200 осіб та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.

Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Інший урядовець, поінформований про переговори, дипломатично схарактеризував їх як "дуже плідний обмін думками". За його словами, угорський посол "попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".

Угорська сторона інформацію про блокування санкцій поки не прокоментувала.

Джерела видання зазначають, що дискусії триватимуть, і, ймовірно, міністри країн-членів порушать це питання на засіданні наступного тижня.

Як відомо, ЄС прагне затвердити пакет санкцій, який стане 13 із моменту вторгнення Росії в Україну, до другої річниці війни пізніше цього місяця.

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі висунули пропозиції заборонити фірмам Євросоюзу торгувати з низкою компаній Китаю, Туреччини, Індії та Сербії під приводом того, що вони допомагають РФ у війні проти Україїни.