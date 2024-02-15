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авто (4002) росія (13650) Daimler (10)

Останній західний виробник автомобілів пішов з Росії

mercedes,daimler

Російська автомобільна промисловість втратила останнього великого іноземного партнера – німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз".

Про це повідомив гендиректор російського підприємства Сергій Когогін, передає The Moscow Times.

Водночас він відмовився назвати покупця та суму угоди, зазначивши, що Daimler Truck не брав участі у житті російського автовиробника з лютого 2022 року.

Раніше через повномасштабне вторгнення в Україну російський ринок залишили всі західні та світові автовиробники. Останній великий завод продала корейська Hyundai – її підприємство у Санкт-Петербурзі у січні 2024 року придбала компанія "Арт-фінанс".

Daimler Truck став акціонером "Камаза" в 2008 році – тоді він придбав 10% виробника вантажівок за $250 млн. У 2010 році Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку купили ще 5% "Камаза" . Пізніше німецький концерн викупив 1%, який належав ЄБРР.

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Топ коментарі
+5
Відсутність оригінальних запчастин до технологічних ліній, доступу до сервісу, а також русскій мєнєджмєнт (дон-дон) з часом зроблять свою справу.
Як в совєцьком анекдоті.
- Що було б, якби у бджіл замість матки був генсек?
- Виробляли б замість меду лайно.
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15.02.2024 11:17
+3
Усе завозиться по паралельному імпорту через Казахстан або Грузію...гроші не пахнуть.
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15.02.2024 11:13
+3
В царині техніки не потонуть, на жаль.
В культурі вже потонули, і занурюються все глибше.
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15.02.2024 11:36
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Усе завозиться по паралельному імпорту через Казахстан або Грузію...гроші не пахнуть.
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15.02.2024 11:13 Відповісти
гроші не пахнуть - коли вони є
росія заплатила за Китайські автомобілі стільки скільки заробила з продажу газу
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15.02.2024 11:52 Відповісти
Виробники автомобілів завозяться? 🤣
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15.02.2024 12:23 Відповісти
*Виробників
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15.02.2024 12:29 Відповісти
Відсутність оригінальних запчастин до технологічних ліній, доступу до сервісу, а також русскій мєнєджмєнт (дон-дон) з часом зроблять свою справу.
Як в совєцьком анекдоті.
- Що було б, якби у бджіл замість матки був генсек?
- Виробляли б замість меду лайно.
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15.02.2024 11:17 Відповісти
Хочеться вірити, щоб у них скрізь було лайно. І у мацквЄ. Ріки й озера ЛАЙНА. Щоб ленін тонув у Мавзолеї.
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15.02.2024 11:20 Відповісти
В царині техніки не потонуть, на жаль.
В культурі вже потонули, і занурюються все глибше.
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15.02.2024 11:36 Відповісти
Деніс! Не можна так про бджіл....
Бджоли матку самі вибирають! якщо не подобається - вбивають і виводять нову!
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15.02.2024 11:42 Відповісти
За що купив, за те й продав.
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15.02.2024 11:42 Відповісти
Тепер касапи перейдуть на тяглову силу ? По Мацквє ...
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15.02.2024 11:18 Відповісти
Хм, і дійсно навіщо ракоцапам автомобілі.
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15.02.2024 12:15 Відповісти
Тепер російський автопром переходить на випуск гужового транспорту - тарантасів та саней...
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15.02.2024 13:50 Відповісти

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