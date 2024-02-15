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IT-індустрія (297) бронювання (187) ІТ-індустрія (531) мобілізація (445)

"Що робити з цим, ніхто не знає": У Мінцифри назвали головну проблему щодо бронювання ІТ-працівників

борняков

Заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков назвав основною проблемою щодо побоювань мобілізації та бронювання айтівців – відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік.

Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.

"Вони не хочуть іти до ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує, може, й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних", – сказав Борняков.

Він назвав це "дуже важким компромісом" – військові хотіли менший відсоток, а Мінцифра – більший. "Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% – хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", – додав заступник міністра.

Водночас Борняков назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу заберуть на війну – така ситуація відсутня.

Урядовець додав, що наявність статусу резидента "Дія.City" спрощує отримання статусу критичної компанії та бронювання працівників. Також чиновник пояснив, чому не бронюються ФОПи та гіг-контрактори: законом встановлено, що бронювати ФОПів не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони – вони не бачать їхніх спеціальностей.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", – пояснив Борняков.

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Топ коментарі
+11
А тобі все мало, трильйони вже ********* з податків, а хочеться трильярди, падло зеленське?
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15.02.2024 10:21
+10
Зелень, ти плутаєш сіре з теплим. Фоп - це не "з мінімалки", "з мінімалки" - це коли тобі платять 4 тисячі на карту, все інше в конверті. І так працює половина України, і це нікого не їбе, бо олігархи не хочуть платити податки. Але продовжуй далі розказувати про то, як країну наїбали фопи, тупий дегенерат з-під впна.
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15.02.2024 10:54
+9
Навіщо мені твої пояснення що ти платитимеш у Італії , я про податки в Україні запитував . Сидиш в Італії - сиди , тебе ж ніхто звідти не жене і в Україну , з якої ти втекла , не шле , але не цвірінчи про те скільки хто в Україні платить ((
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15.02.2024 10:55
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А що, одні ITшники в нас голубої крові? Є ще багато стратегічних галузей. Он почитайте що на днях написав Філатов - ТЕЦ у Дніпрі розбита Шахедами, але відремонтувати немає кому, бо то СБУ кримінальні справи на працівників заводить, то ************ ТЦКшники за людьми полюють і немає броні, тому вони не виходять на работу.
Ви подумайте що буде чрез рік-два такої ситуації, воюни всраті, Україна ж у гівні потоне та без світла з теплом сидіти буде, чи вже остаточно в європейський Афганістан первобутний хочеться перетворитись?
А айтішніку пофіг, він сьогодні тут, а через рік покине Україну.
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15.02.2024 12:18 Відповісти
Та це до всіх галузей відноситься. Але ж тут інтерв'ю говорячої голови з мінцифри - тому цілком логічно, що він говорив саме про ITшників, а не про енергетиків чи сантехників.
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15.02.2024 12:29 Відповісти
одні ITшники в нас голубої крові
Як насмілились ви принизити https://dou.ua/forums/topic/34010/ молодих богів ?!
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15.02.2024 13:09 Відповісти
Для вирішення проблеми з військовим обліком людей, які мають право на бронювання - треба перш за все змінити механізм цього бронювання, бо зараз проміжок між проходженням комісії в ТЦК і власне наказом на бронювання складає декілька місяців, за які людину цілком законно можуть мобілізувати. Ось і виходить, що навіть підприємства, що мають право на бронювання, змушені або "заносити" в ТЦК, щоб їх критичних співробітників ці кілька місяців не чіпали, або ховати їх від мобілізації.
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15.02.2024 12:24 Відповісти
Тоді накойхєр ви у 2019 перлися у владу, як голі в баню, якщо ви ніхєра нє знаєтє та ніхєра не вмієте??? Щоб країну креативно розвалити ??? А потім стрєлкі на військових перевести??? Курви квартальні ....
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15.02.2024 12:59 Відповісти
Передивіться списки форбс і статистику по прибуткам слуг, і всі питання самі собою зникнуть.
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15.02.2024 13:18 Відповісти
Проблема у тому, що вам ніхто не вірить. Ви постійно брешете.
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15.02.2024 13:26 Відповісти
Найкращий комент !
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15.02.2024 14:10 Відповісти
Каким боком к it-конторе статус "критической"? дия слетит, так она и так постоянно лажает😁

Для государства и общества айтишники ни чем не лучше большинства остальных профессий, и не хуже.

Борнякову вместо лоббирования it-компаний, пора давно закрыть тему и начать выполнять свои прямые задачи.
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15.02.2024 16:59 Відповісти
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