"Що робити з цим, ніхто не знає": У Мінцифри назвали головну проблему щодо бронювання ІТ-працівників

Заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков назвав основною проблемою щодо побоювань мобілізації та бронювання айтівців – відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік.

Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.

"Вони не хочуть іти до ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує, може, й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних", – сказав Борняков.

Він назвав це "дуже важким компромісом" – військові хотіли менший відсоток, а Мінцифра – більший. "Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% – хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", – додав заступник міністра.

Водночас Борняков назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу заберуть на війну – така ситуація відсутня.

Урядовець додав, що наявність статусу резидента "Дія.City" спрощує отримання статусу критичної компанії та бронювання працівників. Також чиновник пояснив, чому не бронюються ФОПи та гіг-контрактори: законом встановлено, що бронювати ФОПів не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони – вони не бачать їхніх спеціальностей.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", – пояснив Борняков.