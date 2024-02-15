"Що робити з цим, ніхто не знає": У Мінцифри назвали головну проблему щодо бронювання ІТ-працівників
Заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков назвав основною проблемою щодо побоювань мобілізації та бронювання айтівців – відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік.
Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.
"Вони не хочуть іти до ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує, може, й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних", – сказав Борняков.
Він назвав це "дуже важким компромісом" – військові хотіли менший відсоток, а Мінцифра – більший. "Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% – хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", – додав заступник міністра.
Водночас Борняков назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу заберуть на війну – така ситуація відсутня.
Урядовець додав, що наявність статусу резидента "Дія.City" спрощує отримання статусу критичної компанії та бронювання працівників. Також чиновник пояснив, чому не бронюються ФОПи та гіг-контрактори: законом встановлено, що бронювати ФОПів не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони – вони не бачать їхніх спеціальностей.
"Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", – пояснив Борняков.
Будь ласка, зачекайте...
Ви подумайте що буде чрез рік-два такої ситуації, воюни всраті, Україна ж у гівні потоне та без світла з теплом сидіти буде, чи вже остаточно в європейський Афганістан первобутний хочеться перетворитись?
А айтішніку пофіг, він сьогодні тут, а через рік покине Україну.
Як насмілились ви принизити https://dou.ua/forums/topic/34010/ молодих богів ?!
Для государства и общества айтишники ни чем не лучше большинства остальных профессий, и не хуже.
Борнякову вместо лоббирования it-компаний, пора давно закрыть тему и начать выполнять свои прямые задачи.