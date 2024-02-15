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Після атаки безпілотника у Курській області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі

курськ

Унаслідок атаки безпілотника в Курської області РФ сталася пожежа на нафтобазі.

Про це у ніч проти 15 лютого повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, передає DW.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. Прошу зберігати спокій", – написав він.

За даними Telegram-каналу Baza, на нафтобазі горів резервуар обсягом 100 тонн. Пізніше "РІА Новості" уточнили, що спалахнули три резервуари, також частково зруйновано дві цистерни.

Як пишуть українські ЗМІ, атака на нафтобазу "Польова" у Курській області РФ – це спецоперація Головного управління розвідки. Ціль успішно вражена.

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