Після атаки безпілотника у Курській області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі
Унаслідок атаки безпілотника в Курської області РФ сталася пожежа на нафтобазі.
Про це у ніч проти 15 лютого повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, передає DW.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. Прошу зберігати спокій", – написав він.
За даними Telegram-каналу Baza, на нафтобазі горів резервуар обсягом 100 тонн. Пізніше "РІА Новості" уточнили, що спалахнули три резервуари, також частково зруйновано дві цистерни.
Як пишуть українські ЗМІ, атака на нафтобазу "Польова" у Курській області РФ – це спецоперація Головного управління розвідки. Ціль успішно вражена.
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