Штучний інтелект від Google став доступним на Android та iOS
Штучний інтелект Gemini від Google тепер доступний на iOS і Android за межами США.
Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик, передає LIGA.net.
За словами Кравчика, мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.
Розгортання займе кілька днів. На черзі підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.
Раніше повідомлялося, що Google додала нові функції для помічника на основі штучного інтелекту Bard, зокрема можливість створювати зображення та доступ Gemini Pro у всьому світі, зокрема в Україні.
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