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військовослужбовці (301) бронювання (187) мобілізація (445) ЗСУ (335)

Податки або доплата: В Україні готують два варіанти економічного бронювання від мобілізації

мобілізація,тцк

Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді мають два різні підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Ідея економічного бронювання полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет, пише УП із посиланням на джерела. 

За даними видання, "економічне бронювання" діятиме паралельно до затвердженого порядку, згідно з яким уряд вже забронював майже пів мільйона працівників критичних галузей економіки.

Водночас навколо критеріїв для "економічного бронювання" продовжуються дискусії. Офіс президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, мають різні концепції щодо того, як має працювати такий механізм та скільки це має принести доходів державі:

  • на Банковій схильні організувати цей процес, спираючись на суму реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Нижня "межа входу", яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання, – 30-35 тис. грн на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тис. грн.
  • група Наталухи розробляє інший проєкт: він базується на впровадженні спеціального квазіподатку, такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тис. грн. Таку ж можливість пропонується надати активним ФОПам.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, на навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого потрібно близько 80 тисяч гривень на місяць. Тому, щоб мобілізувати додатково 500 тис. людей, необхідно "економічно забронювати" до 2 млн осіб.

"І бізнесу, і суспільству треба дати якийсь справедливий і зрозумілий механізм, як гарантувати свою роботу. Щоб ми не мобілізували тільки тих, хто реально працює "в білу", і тому їх видно. А щоб всі розуміли, що зараз такий час: або ти працюєш на бюджет, і так утримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано", – сказав Шурма.

Водночас співрозмовники видання у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Тобто для кріпаків лише..Ай да царі..Потому дивуються на реакцію більшості населення..
Люди не воюють за тюрму ( з тюрми зазвичай намагаються утікти ))).
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14.02.2024 20:17
+7
Бронь для тих хто не пішов. Ок.
А що робити з тим хто у війську скоро як два роки? Та спроможний платити цей податок?
Чому тиша за тих хто вже там?
Заміни вони не потребують, самі дурні що пішли?
Якесь безглуздя. Нас ділять на тих хто в війську той вже назавжди, та тих хто не хоче???

Боже де ж ти є.
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14.02.2024 21:14
+7
Не слухайте цих гнiд - це будуть тi ж самi яйця ( по 17 гр) тiльки в профiль.💩
"ЦЕ" взагалi така комбiнацiя : спочатку роззброiти краiну, довести до коллапсу, нашпiгувати
рiзними агентами , ну i почати воювати лопатами...
А де знаходяться всi тi, хто це все зробили? Когось з них посадили або конфicкували ?
А розповiдають байки про"ухилянтов", а на чолi держави знаходяться якийсь маланцi, яки самi чотири рази ухилянти i скорiше за все громадяне рф.👈
При таких розкладах про яку перемогу можно розмовляти?
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14.02.2024 22:32
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Тобто для кріпаків лише..Ай да царі..Потому дивуються на реакцію більшості населення..
Люди не воюють за тюрму ( з тюрми зазвичай намагаються утікти ))).
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14.02.2024 20:17 Відповісти
ЗГАДУЮТЬСЯ ЧАСИ ДОНБАСЯНСЬКИХ "ВУМНИХ" РЕГІОНАЛІВ ЯНУКОВОЩА - ЗАМІСТЬ РЕФОРМ ТОТАЛЬНЕ ОБКЛАДЕННЯ НАЛОГАМИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.
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14.02.2024 20:30 Відповісти
Та не, на таких чудових умовах можна працювати тільки 'всіру'.
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14.02.2024 20:45 Відповісти
Це вже працює - за офіційну сплату 30000 грн. знайомий, який отримав повістку залишився працювати в приватній компанії вже в якості "заброньованого" і це далеко не перший випадок. Звісно, скоріше за все влада намагатиметься не афішувати подібні речі та не ухвалювати відповідний закон, але схема працює і працюватиме, бо їм потрібні гроші. У влади тепер є всі дані аби знати кого можна потрусити на гроші, а кого відправити на війну. Тому бідні і далі помиратимуть за гарне життя та майбутнє для багатих.
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14.02.2024 20:54 Відповісти
бронь от мобилизации должна быть буквально золотой и продаваться ограниченными партиями на элитных аукционах для сверхбогатых ссыкунов.
стартовая цена должна начинаться от миллиона долларов за год.
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14.02.2024 21:07 Відповісти
Бронь для тих хто не пішов. Ок.
А що робити з тим хто у війську скоро як два роки? Та спроможний платити цей податок?
Чому тиша за тих хто вже там?
Заміни вони не потребують, самі дурні що пішли?
Якесь безглуздя. Нас ділять на тих хто в війську той вже назавжди, та тих хто не хоче???

Боже де ж ти є.
показати весь коментар
14.02.2024 21:14 Відповісти
почему нет инициативных групп по свободному поизводству\обращению\владению оружием и бк, созднаию предприятий впк, закупке\производстве средств производства, ликвидации оффшоров, мобилизации финансов, техники, людей не только\столько в армию, но и на заводы, постройку подземных городов\складов\средств сообщения, национализацию земельных, энерго- и природных ресурсов для всего этого и т.д. и т.п., а постоянно творится какая-то дичь.
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14.02.2024 22:19 Відповісти
Не слухайте цих гнiд - це будуть тi ж самi яйця ( по 17 гр) тiльки в профiль.💩
"ЦЕ" взагалi така комбiнацiя : спочатку роззброiти краiну, довести до коллапсу, нашпiгувати
рiзними агентами , ну i почати воювати лопатами...
А де знаходяться всi тi, хто це все зробили? Когось з них посадили або конфicкували ?
А розповiдають байки про"ухилянтов", а на чолi держави знаходяться якийсь маланцi, яки самi чотири рази ухилянти i скорiше за все громадяне рф.👈
При таких розкладах про яку перемогу можно розмовляти?
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14.02.2024 22:32 Відповісти
воєнком з мого райцентру пропонує бронь вдвічі дешевше
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15.02.2024 01:20 Відповісти
Все, пани і кріпаки закріплюються в законодавстві.
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15.02.2024 01:46 Відповісти
Я так зрозумів, що "95-й кагал" , "дизель-шоу" якраз і є тими "підприємствами"?
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15.02.2024 01:58 Відповісти
Це несправедливо, що багатих не будуть мобілізовувати
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15.02.2024 07:47 Відповісти
Дєрьмакократія - вид ззаду
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15.02.2024 09:49 Відповісти
Пан Шурма забув про третій варіант - бути дружбаном або бізнес партнером президента, отримувати ЗП з бюджету паралельно мутячи схеми на цьому ж бюджеті. Хто кого на роботу найняв, як там в конституції
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15.02.2024 10:34 Відповісти
Коли в країні справедливість, соромно бути бідним та нікчемним; коли справедливості немає, соромно бути багатим та знатним.

Конфуцій
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15.02.2024 13:07 Відповісти
10робітників це 200к щомісячного навантаження на підприємство, яка контора таке може витримати хз, виробники зараз на межі , на таку тему основна маса навіть замислюватися не буде.
за раба з зп 300баксів держава потребує доплату в 500, це якийсь п....ц
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15.02.2024 13:39 Відповісти
Або закрити підприємство.
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15.02.2024 19:16 Відповісти

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