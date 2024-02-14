Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами перевищив торік $27 мільярдів, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2023 році зросло у 2,5 раза порівняно з 2022 роком – до $27,38 млрд з $11,16 млрд.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів із України у 2023 році впав на 18% порівняно з 2022 роком – до $36,19 млрд, тоді як імпорт зріс на 14,9% – до $63,56 млрд.

Держстат уточнив, що в грудні 2023 року порівняно з листопадом 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 19,2% – до $3,17 млрд, а імпорту – на 12,5%, до $5,56 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в грудні 2023 року було негативним і становило $2,39 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним – $2,28 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 2023 року становив 0,57 (2022 року – 0,8).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країнами світу.

Раніше повідомлялося, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2023 року зросло у 2,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до $24,35 млрд з $8,57 млрд.