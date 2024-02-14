Франція різко збільшила імпорт скрапленого газу з Росії
Французький імпорт російського скрапленого природного газу зріс на 50% із одночасним збільшенням потоків палива з Франції до ЄС.
Про це повідомляє Центр досліджень енергетики і чистого повітря (CREA), передає Європейська правда.
За даними CREA, французький імпорт російського СПГ зріс на 50% у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас поставки газу з Франції до інших країн ЄС зросли на 17%.
Приміром, газовий експорт Франції до Німеччини зріс на 165%, а до Іспанії – на 108%.
Імпорт природного газу з Росії до Туреччини зріс на 14% у січні через різке зростання попиту, повідомляє CREA.
Згідно з дослідженням, у січні 2024 року найбільшими імпортерами російського викопного палива були Китай, Туреччина, Індія, Євросоюз та Бразилія.
Найбільшими імпортерами російського викопного палива в ЄС були Угорщина, Франція, Словаччина, Іспанія та Чехія, при цьому обсяг імпорту трубопровідного газу Угорщиною в січні 2024 року впав на 18%.
Доходи РФ від морських поставок нафти впали на 7%, від морських поставок нафтопродуктів – на 17%, від СПГ – зменшились на 23%.
Як вказує CREA, загальний імпорт нафти в Китай знизився на 11%, водночас імпорт російської нафти морським транспортом зріс на 7%.
Імпорт російської нафти в Індію в січні впав на 19%, але Нью-Делі все ще залишається найбільшим покупцем нафти з РФ, що постачається морським транспортом.
За даними дослідників, у січні 2024 року 50% російської нафти та нафтопродуктів було перевезено танкерами, які підпадають під дію політики обмеження цін на нафту.
Зазначається, що 64% російської нафти перевезли "тіньові" танкери, які не підпадають під обмеження ціни, а середня ціна на нафту з РФ марки Urals зросла вперше за два місяці до $64,45 за барель, що вище цінового ліміту.
CREA закликала збільшити штрафи для тих, хто порушує граничні ціни, а також запровадити штрафи та заборонити ті судна, які визнані винними у порушенні санкцій.
"OFAC має продовжувати застосовувати санкції до суден, які порушують цінові обмеження. Інші відомства повинні посилити розслідування щодо суб'єктів-порушників", – йдеться у звіті.
Раніше повідомлялося, що половина танкерів "тіньового флоту" припинила возити нафту з Росії через санкції США.
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У 2023 році Сполучені Штати експортували 20,8 Bcf/день природного газу, 57% у вигляді зрідженого природного газу (СПГ). Наприкінці 2023 року в США було побудовано 11,4 Bcf/d експортних потужностей СПГ, і EIA очікує, що розробники додадуть додаткові 5,3 Bcf/d нових експортних потужностей СПГ до кінця 2025 року.
Три нові термінали будуть введені в експлуатацію у другій половині 2024 року та у 2025 році.
Нещодавнє оголошення Міністерства енергетики США (DOE) про призупинення прийняття рішень щодо заявок на експорт СПГ до країн, з якими Сполучені Штати не мають угоди про вільну торгівлю, не вплине на збільшення потужностей до 2025 року, оскільки ці проекти були повністю схвалені Міністерством енергетики США та вже будуються. Американський СПГ продовжить замінювати природний газ, який експортувався з Росії трубопроводом до Європи.