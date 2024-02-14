В уряді сподіваються отримати $4 мільярди із заморожених активів Росії вже цього року

Україна цьогоріч може отримати близько $4 мільярдів із заморожених у країнах "Великої сімки" (G7) та ЄС російських активів.

Про це заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила в інтервʼю українській редакції Forbes.

За її оцінками, загалом протягом чотирьох років Україна може отримати $15-18 млрд, зокрема близько $4 млрд цьогоріч.

Мудра уточнила, що для цього потрібно здійснити кілька кроків:

визначити, в яких установах зосереджені заморожені кошти РФ, це вже зроблено;

встановити, що всі непередбачені прибутки від таких активів мають розміщуватися в одній установі. ЄС вже ухвалив це рішення;

ухвалити законодавство у ЄС, яке дозволить передати ці кошти Україні.

"У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му", – зазначила заступниця міністра юстиції.

Мудра додала, що також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022 році на них був накладений податок у розмірі 25%. Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо, пояснила вона.

За словами Мудрої, кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Зараз йдуть перемовини про накладення 100% податку на ці кошти та передачу їх Україні. Йдеться про 4,4 млрд євро. Для передачі цих коштів достатньо рішення лише уряду Бельгії, зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що кошти передаватимуть Україні через механізм Ukraine Facility.

"Наша принципова позиція – аби це було додаткове фінансування, а не частина вже погодженої з ЄС допомоги. Скоріше за все міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відбудови тощо", – зазначила Мудра.

Як повідомлялося, 1 лютого лідери країн ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.