Путін підписав закон про конфіскацію майна за інформацію про злочини російської армії

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який передбачає покарання у вигляді конфіскації майна за злочини проти держбезпеки, до яких російська влада включає критику вторгнення в Україну.

До переліку злочинів, що передбачають конфіскацію майна, закон додає розповсюдження інформації про російську армію, яка відрізняється від російської офіційної пропаганди, заклики до будь-якої діяльності проти російської влади чи до запровадження санкцій проти Росії, а також сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, пише російська редакція Forbes.

Конфіскація майна допускається, якщо воно використовується для фінансування такої діяльності, а також якщо такі дії "вчинені з корисливих спонукань". Крім того, закон дозволяє за рішенням суду позбавляти почесних звань.

На розгляд Держдуми законопроєкт було внесено 22 січня, вона ухвалила його одноголосно 31 січня.

Читайте також: Російська Дума заднім числом дозволила Путіну забирати в іноземців бізнес для своїх друзів

Як повідомлялося, за останніх два роки російський Слідчий комітет порушив 273 кримінальні справи за статтею "про дискредитацію російської армії", яка передбачає покарання за незгоду з діями окупаційних військ в Україні та публікацію будь-якої інформації про їх злочини.

Кримінальний кодекс РФ передбачає покарання за це у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі.