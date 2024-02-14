Європейські країни НАТО вперше витратять на оборону понад 2% ВВП

За 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.

Про це оголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю НАТО, передає Європейська правда.

Столтенберг повідомив про рекордне зростання оборонних витрат НАТО. Із початком російського вторгнення в Україну в 2014 році Альянс взяв курс на збільшення витрат.

"Відтоді, як у 2014 році союзники взяли зобов’язання щодо інвестицій (у свою оборону, – ред.), європейські союзники та Канада збільшили витрати на оборону на понад $600 млрд. Торік ми стали свідками безпрецедентного зростання витрат європейських союзників та США – на 11%", – повідомив він.

"У 2024 члени НАТО в Європі інвестують (витратять на оборону, – ред.) $380 млрд. Це вперше перевищить 2% їхнього спільного ВВП", – додав Столтенберг.

Також генсек анонсував, скільки членів НАТО витрачатимуть на оборону понад 2% за підсумками 2024 року.

"Я очікую, що цього року 18 союзників витрачатимуть 2% ВВП. І це також рекорд. Це збільшення у шість разів від 2014 року, коли тільки три союзники відповідали цій вимозі", – додав він.

Столтенберг, утім, наголосив, що для частини союзників "попереду велика дорога", оскільки майже половина з 31 держави-члена НАТО досі не досягли двовідсоткового показника, який є обов’язковим для всіх союзників у Альянсі.