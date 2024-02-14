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Кабмін (7635) НБУ (9070) ДТЕК (1343) дивіденди (456)

Кабмін просить дозволити компаніям Ахметова, Веревського і Пінчука вивести сотні мільйонів доларів за кордон (оновлено)

доллар

Кабінет Міністрів попросив Національний банк дозволити кільком компаніям перерахувати валюту за кордон.

Зокрема, "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова просило уряд дозволити кільком своїм підприєствам вивести валюту за кордон для виплат за євробондами, передає LIGA.net із посиланням на розпорядження уряду. 

Компанія вказувала, що на кінець 2023 року зареєстрована у Нідерландах DTEK Energy має $1,14 млрд боргу за євробондами і повинна щокварталу виплачувати купон, а раз на пів року – проводити погашення.

Аналогічні клопотання подали й інші компанії Ахметова. Кабмін підтримав прохання, звернувшись до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на виведення валюти за кордон для таких компаній:

  • "ДТЕК Курахівська теплова електрична станція" ($30,37 млн);
  • "ДТЕК Павлоградвугілля" ($31,85 млн та $229,73 млн);
  • "Нафтогазвидобування" ($32,48 млн);
  • "НГД Холдинг" ($64,89 млн);
  • "ДТЕК Покровська сонячна електростанція" (55,25 млн євро); 
  • "ДТЕК Нікопольська СЕС" (10,27 млн євро);
  • "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" і "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (на загальну суму $396,63 млн).

Крім того, Кабмін підтримав клопотання про отримання дозволів на виведення валюти з України низки компаній інших власників:

  • "ВФ Україна" (другий за величиною оператор мобільного зв'язку під ТМ "Vodafone Україна", $13,05 млн);
  • "Кернел-Трейд" Андрія Веревського ($327,68 млн);
  • низки підприємств трубно-колісного холдингу "Інтерпайп" Віктора Пінчука ($237,03 млн).

Майже у всіх випадках валюту планують перерахувати на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній бізнесменів для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.

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Топ коментарі
+16
А борига знов Порошенко. І не випускають на зустріч НАТО знов Порошенка. У зелених один ворог - Євросолідарність. А Ахмєтови - то потріоти для зелених. Нуну
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14.02.2024 19:37
+13
Ніякого виводу валюти за кордон, хай хоч згниють ті олігархи, кого це клопе.
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14.02.2024 20:22
+13
Интересно, а какой откат получил кабмин за такое прошение?
По идее кабмину должно быть до лампочки, например до миллионов частной компании и личных денег Пинчука. Пинчук и другие не первый день в бизнесе и война идет не первый год.
Можно подумать что у него и прочих нет валюты на зарубежных счетах.
Или запахло чем-то другим и теперь частные компании пытаются спасти то, что осталось в Украине.
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14.02.2024 23:29
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А борига знов Порошенко. І не випускають на зустріч НАТО знов Порошенка. У зелених один ворог - Євросолідарність. А Ахмєтови - то потріоти для зелених. Нуну
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14.02.2024 19:37 Відповісти
Об Пороха тільки ще ноги не витирають Зе коуни...
Пора вже їх на місце ставити, прийшла пора але Порох якийсь міролюбивий.
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14.02.2024 20:24 Відповісти
Цирк...
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14.02.2024 19:47 Відповісти
Ніякого виводу валюти за кордон, хай хоч згниють ті олігархи, кого це клопе.
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14.02.2024 20:22 Відповісти
наївні ви. Згинуть всі, але не вони
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14.02.2024 20:39 Відповісти
Сам ти наївний, будеш мовчати ще біднішим станеш.
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14.02.2024 20:43 Відповісти
нужно еще цены на лектричество поднять. только почему за вывод бабла с воюющей страны спрашивают у кабмина, а за взятые и просранные на закордонные халупы кредиты кабмин не спрашивает.
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14.02.2024 22:08 Відповісти
За долю малую патсаны работают. Сколько надо занести ?
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14.02.2024 23:27 Відповісти
Интересно, а какой откат получил кабмин за такое прошение?
По идее кабмину должно быть до лампочки, например до миллионов частной компании и личных денег Пинчука. Пинчук и другие не первый день в бизнесе и война идет не первый год.
Можно подумать что у него и прочих нет валюты на зарубежных счетах.
Или запахло чем-то другим и теперь частные компании пытаются спасти то, что осталось в Украине.
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14.02.2024 23:29 Відповісти
Вот так богачи восприняли снятие генералов с должностей.
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15.02.2024 13:53 Відповісти
війна для бідних
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15.02.2024 01:16 Відповісти
Криси тікають з корабля першими.......!
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15.02.2024 05:04 Відповісти
Тут можно сказати тільки одне , ******* Кабмін ..
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15.02.2024 06:50 Відповісти
Цікаво.
А в той же час ДТЕК Східенерго оголошено БАНКРОТОМ.
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15.02.2024 07:23 Відповісти
А що, ці зельцеві вилизувачі ще не все вивезли? Порахували- дуже великі трати за кордоном? Їздили ночами таємно до Порошенко, та нічого не виїздили? І за це на своїх підприємствах підбурювали рабів гидити на ППО?
Гарну ляльку продав коломойша йр!
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15.02.2024 07:32 Відповісти
шмигаль гандонище ахметовское обьясни как вывод денег поможет электростанциям???
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15.02.2024 09:55 Відповісти
Ну не знаю как электостанции,а яхта сама себя не заправит.
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15.02.2024 12:05 Відповісти
Для ЗЕвлади бідні повинні сгинути на цій війні за продовження царювання ЦЬОГО , а богаті повинні по-максимуму вивести свої капітали за кордон перед їх втечей туди в слушний час. Ау , ЗЕотара-73%, як вам зараз почувається?!
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15.02.2024 11:31 Відповісти
Звичайним громадянам витратити чи перевести якусь сотню тисячу валюти зась, а от злочинному олігархату виводити з країни під час війни мільярди доларів значить можна? Ахметівська ***** на державній посаді
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15.02.2024 12:59 Відповісти
недолюдки тікають... А народ скидається нашим воїнам.
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15.02.2024 13:24 Відповісти
Ага, на кожних 10 грн.донатов 1000 смародерять
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15.02.2024 13:55 Відповісти
Ось вам і гроші для ЗСУ! Зелена влада вже тікає з України і вирішили вивести все з країни
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15.02.2024 16:39 Відповісти
Реально запахло смаленим? Тобто путін вже точно захопить Україну і вже за нас все це вирішили? Саме через олігархію та впроваджену неї корупцію зараз ми не маємо нічого, ані зброї, ані економічних ресурсів. Я вважаю що зараз треба ввести податок на власність і примусити олігархів внести вклад у перемогу, а не виводити гроші за кордон. Де ви таке побачите, щоб з країни в період війни виводили валюту? У нас що всі самогубці? Чи то тільки простий народ, який кладе голови на передку? Якщо це станеться, захищати Україну для олігархів та їх статків ціною свого життя не варто. Якщо захищати то всім, олігархам треба віддати гроші для перемоги, або самим йти на війну-що Пінчук, Що Ахметов призивного віку. Досить з народу робити рабів! Але наш народ рабський не гірше ніж в росії. Не можна робити Майдан у час війни- тоді не доводьте народ до цього!
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15.02.2024 18:44 Відповісти
Чому ЄС і США мають давати нам гроші?
Щоб ахметов далі міг робити обнал?
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15.02.2024 21:25 Відповісти
Звичайно, євробонди....то просто піз...ць,спочатку кучман породив олігархат, віддав все за безцінь, тепер ще треба валюту вивезти бо як вони там будуть мучатись, цинізм зашкалює,та по великій мірі через них , о цих кучмістів ця війна....
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15.02.2024 22:14 Відповісти
Служби пора працювати на користь України а не думати про власне. Арештувати всі кошти і передати військовим які захищають цю країну. Ахметов і ці інші вороги країни збагатились на надрах України, які належать всім українцям і всі ці кошти належать народу а не їм.
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16.02.2024 12:17 Відповісти
шухер мабудь починається
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16.02.2024 19:24 Відповісти
Якщо для деяких попрохоботів це було секретом, то повідомляю - ахмєтка і пецька завжди були кремлівськими шнирями, вони винні у війні в Україні, вони обкрадали українців на формулі Ротердам+, при пецькє протягли в зраді закон про заборону будови сонячних батарей на земельних ділянках, вони торгували з лднрами і возили туди готівку, вони винні у корумпованні влади, судів, поліції, прокуратури, вони тварі розкрадали ЗСУ, а потім підривали склади з залишками ***********. У мене немає сумніву, що ахмєтка і пецька винні в цих злочинах проти України. Шмигаль виходець з ахметівських кіл. І цей вивід грошей з України - це спроба розкрадання грошей з допомоги
Україні. Вони ж і влаштували істерію з приводу звільнення Залужного, дешевий фільмєц якоби сліжки за бігусятами, і багато інших негативних публікацій з брудом на ОП заради змістити Зеленського і дорватися до розграбунку бюджету. Так що ніяких переказів грошей за кордон їх дочірнім компаніям, бо це чергова афера цих знатних розкрадачів України.
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17.02.2024 08:07 Відповісти
О, це щось нове. Зєленін хороший, а олігархи плахіє, Зєленін не дає шмігальці розграбувати бюджет, тільки команди роздає? Охоронець х..єров
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23.02.2024 09:21 Відповісти

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