Кабмін просить дозволити компаніям Ахметова, Веревського і Пінчука вивести сотні мільйонів доларів за кордон (оновлено)

Кабінет Міністрів попросив Національний банк дозволити кільком компаніям перерахувати валюту за кордон.

Зокрема, "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова просило уряд дозволити кільком своїм підприєствам вивести валюту за кордон для виплат за євробондами, передає LIGA.net із посиланням на розпорядження уряду.

Компанія вказувала, що на кінець 2023 року зареєстрована у Нідерландах DTEK Energy має $1,14 млрд боргу за євробондами і повинна щокварталу виплачувати купон, а раз на пів року – проводити погашення.

Аналогічні клопотання подали й інші компанії Ахметова. Кабмін підтримав прохання, звернувшись до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на виведення валюти за кордон для таких компаній:

"ДТЕК Курахівська теплова електрична станція" ($30,37 млн);

"ДТЕК Павлоградвугілля" ($31,85 млн та $229,73 млн);

"Нафтогазвидобування" ($32,48 млн);

"НГД Холдинг" ($64,89 млн);

" ДТЕК Покровська сонячна електростанція" (55,25 млн євро);

"ДТЕК Нікопольська СЕС" (10,27 млн євро);

"Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" і "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (на загальну суму $396,63 млн).

Крім того, Кабмін підтримав клопотання про отримання дозволів на виведення валюти з України низки компаній інших власників:

"ВФ Україна" (другий за величиною оператор мобільного зв'язку під ТМ "Vodafone Україна", $13,05 млн);

"Кернел-Трейд" Андрія Веревського ($327,68 млн);

низки підприємств трубно-колісного холдингу "Інтерпайп" Віктора Пінчука ($237,03 млн).

Майже у всіх випадках валюту планують перерахувати на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній бізнесменів для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.