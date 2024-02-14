Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба
За січень 2024 року товарообіг України з країнами-партнерами склав $8,5 млрд, що на 7% більше за аналогічний період 2023 року.
Зокрема, в Україну за місяць імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на $3,4 млрд, повідомляє Державна митна служба.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю (на $1,1 млрд), Польщі ($568 млн) та Німеччини ($388 млн).
Найбільшими ж покупцями українських товарів стали Польща (на $334 млн), Іспанія (на $322 млн) та Китай (на $305 млн).
У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає 33% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості – $868 млн, при митному оформленні цих товарів сплачено 6,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- продовольчі товари – $659 млн. При їх митному оформленні сплачено 5,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.
"Оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 $/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – додали у Митній службі.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $2,2 млрд;
- метали та вироби з них – $362 млн;
- мінеральні продукти – $312 млн.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.
Як повідомлялося, за даними Митної служби, за підсумками 2023 року товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на суму майже $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $27,5 млрд.
Зокрема, у січні 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на $3,1 млрд.
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