Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба

За січень 2024 року товарообіг України з країнами-партнерами склав $8,5 млрд, що на 7% більше за аналогічний період 2023 року.

Зокрема, в Україну за місяць імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на $3,4 млрд, повідомляє Державна митна служба.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю (на $1,1 млрд), Польщі ($568 млн) та Німеччини ($388 млн).

Найбільшими ж покупцями українських товарів стали Польща (на $334 млн), Іспанія (на $322 млн) та Китай (на $305 млн).

У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає 33% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $868 млн, при митному оформленні цих товарів сплачено 6,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

продовольчі товари – $659 млн. При їх митному оформленні сплачено 5,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

"Оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 $/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – додали у Митній службі.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $2,2 млрд;

метали та вироби з них – $362 млн;

мінеральні продукти – $312 млн.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.

Зовнішня торгівля України товарами у січні 2024 року

Як повідомлялося, за даними Митної служби, за підсумками 2023 року товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на суму майже $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $27,5 млрд.

Зокрема, у січні 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на $3,1 млрд.