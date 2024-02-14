Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, але укріпився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 15 лютого, на рівні 38,1734 грн/$, порівняно із 38,1264 грн/$ у середу.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 40,8684 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.