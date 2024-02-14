Виробник "Жигулів" не зміг запустити колишній завод Nissan у Санкт-Петербурзі. Його можуть віддати китайцям

Найбільший російський виробник автомобілів "АвтоВАЗ" не зміг запустити колишній завод Nissan у Санкт-Петербурзі ("Автозавод Санкт-Петербург") і "повернув" його державі.

Про це повідомив віцепрезидент із продажу та маркетингу "АвтоВАЗу" Дмитро Костромін, передає російське інформагентство РБК.

"Санкт-Петербург, який прийшов до нас наприкінці 2022, у 2023 році, зараз, наскільки ви знаєте, ми його назад віддали державі. Тепер це самостійна заводська одиниця", – розповів представник компанії.

За даними джерел агентства, офіційно завод повернули у власність російського державного автомобільного та автомоторного інституту "НАМІ" (структура Мінпромторгу РФ).

Цей же інститут у 2022 році викупив завод у Санкт-Петербурзі у японської корпорації Nissan за символічну ціну і передав його "АвтоВАЗу" для запуску виробництва автомобілів Lada "в кооперації з іноземними виробниками", розповідав голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

Однак відновити повноцінне виробництво на цьому заводі "АвтоВАЗ" так і не зміг. У червні 2022 року російський виробник заявив, що на заводі у Санкт-Петербурзі почали збирати автомобілі під брендом LADA X-cross 5 (фактично китайська FAW Bestune T77 під місцевим брендом). Запустити її у продаж виробник обіцяв до кінця 2023 року, але цього так і не відбулося, у тому числі через падіння курсу рубля. На початку 2024 року президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов визнавав, що всього вдалося зібрати лише 170 таких автомобілів, зараз у російській компанії констатують, що модель X-cross 5 "знаходиться у подальшому опрацюванні".

Співрозмовники агентства на російському авторинку запевняють, що нині зміна власника заводу необхідна для уникнення санкційних ризиків. За словами одного із джерел, на цьому заводі планують збирати автомобілі китайського бренду Chery. Відтак, надалі завод або залишиться у держвласності і на майданчику організують контрактне складання для Chery, або НАМІ передасть завод китайській стороні в оперативне управління.

Наприкінці січня "Автозавод Санкт-Петербург" представив новий бренд майбутніх автомобілів, які планують збирати на майданчику, – XCITE. Тоді ж повідомлялося, що завод перезапустять "у співпраці з міжнародними партнерами".