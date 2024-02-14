Нідерланди приєдналися до "коаліції безпілотників" для України

Нідерланди приєднуються до військової коаліції з постачання Україні сучасних дронів.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, передає Reuters.

Зазначається, що відповідний крок стане додатковим заходом підтримки Нідерландів до поставок винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

"Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні", – підкреслила Оллонґрен.

За словами урядовиці, також можливі додаткові витрати для Нідерландів на додачу до обіцяних 2 млрд євро для України.