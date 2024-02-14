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Європа не зацікавлена у продовженні транзиту російського газу через Україну, – єврокомісарка

сімсон,кадрі

Європейські країни працюють над диверсифікацією джерел постачання газу і не зацікавлені в продовженні контракту на транзит палива з Росією.

Про це єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком, повідомляє пресслужба українського міністерства.

"Повернення до звичних відносин з Росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання. Наразі наш основний фокус – забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу", – цитує єврокомісарку пресслужба Міненерго.

Своєю чергою Герман Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України у розмірі 58 млн євро, 46,4 млн євро з яких уже надійшли на рахунок. Він утчонив, що значну частину цих коштів буде спрямовано на закупівлю газових турбін для "Оператора газотранспортної системи України".

Що відбувається з транзитом російського газу через Україну?

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з очільником уряду України Денисом Шмигалем заявив про домовленість про продовження транзиту російського газу після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає наприкінці 2024 року.

Своєю чергою у пресслужбі українського уряду заявили, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

За даними агентства Bloomberg, навіть без нової угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" існує ймовірність того, що російський монополіст збереже маршрут постачання газу до ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні на аукціонах.

"Газпром" раніше використовував такі бронювання для постачання газу до Німеччини газогоном "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу. Але вони припинилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

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Нам би краще, щоб зберігся. Все одно рашка продасть весь газ. Так, чи інакше, його хтось купить. Або перероблять на добрива, вибухівку, електроенергію. А у разі відмови від транзиту, наша ГТС не має шансів вціліти, її повністю спалять ракетами. Полтавський та харківський газ не надійде в інші регіони. Єдиним гарантом безпеки були б удари у відповідь, але ракетна програма самі знаєте де. Ну, Австрія та Угорщина мають вимагати у путіна збереження транзиту, бо в них альтернативи не буде в найближчі роки.
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14.02.2024 18:01 Відповісти
Від рф необхідно якнайдалі відсторонитися для зростання економіки України.
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14.02.2024 21:00 Відповісти
От про безпеку Угорщини та Австрії Україні турбуватися потрібно в останню чергу. У них таке могутнє військо що за добу положить росіян і дійде до китайської армії.
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15.02.2024 05:43 Відповісти
Для «Газпрому» зберегти український транзит разом з експортною виручкою все ж вдасться, якщо Москва погодиться перенести точку «продажу» свого газу на східний кордон України (зараз газ «здається в оренду» європейським покупцям на західноукраїнському кордоні). Як пише Bloomberg, саме такий план обговорює ЄС.

"Газпром" вже 4 квартали зазнає збитків від продажу газу.
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14.02.2024 18:55 Відповісти
Найближчим часом Москвi доведеться думати не про те, як отримати ще трохи грошей від "Газпромомy" на війну, а навпаки, де знайти гроші на підтримку роботи монополіста.
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15.02.2024 06:40 Відповісти
Єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон респект. Кривавий росіянський газ будуть споживати тільки людожери.
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15.02.2024 05:33 Відповісти

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