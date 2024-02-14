Coca-Cola та "Оболонь": Виробники безалкогольних напоїв збільшили сплату податків удвічі
Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на 2,8 млрд грн, що вдвічі більше роком раніше.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
За його словами, 68,5% надходжень із зазначеної суми забезпечили наступні компанії:
- Coca-Cola;
- "Оболонь" "Красилівське";
- виробнича фірма "Панда".
"Примітно, що всі три лідери по сплаті податків мають вище середньогалузеве навантаження: "Кока-Кола" – і по ПДВ, і по податку на прибуток,"Оболонь" "Красилівське" – по ПДВ, а "Панда" – по податку на прибуток", – зауважив нардеп.
Як повідомлялося, у 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток у розмірі, який вдвічі перевищує суму за всі попередні 15 років.
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