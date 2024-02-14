БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1665 відвідувачів онлайн
Новини
488 5
ІТ-індустрія (531) Федоров Михайло (240) Мінцифри (765) Дія (584)

Українці відкрили через "Дію" понад 500 000 бізнесів

У

Від травня 2021 року українці зареєстрували через "Дію" понад пів мільйона нових бізнесів.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Щогодини підприємців в Україні стає більше! Найпопулярніші сфери для ФОП – ІТ, онлайн-магазини, кафе та салони краси. Більше бізнесів відкривали жінки – 52%, а чоловіки – 48%. Географічно в топі – Київ, Дніпропетровська та Харківська області", – уточнив очільник Мінцифри.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн. У Мінцифри наголосили, що дані українців залишатимуться у безпеці, оскільки доступ до даних реєстрів залишиться закритим.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сколько закрыли? Особенно зимой 2023\24.
показати весь коментар
14.02.2024 14:46 Відповісти
Що створили ці пів-мільйона "бізнесменів"?
показати весь коментар
14.02.2024 15:00 Відповісти
Собі проблеми та додаткові витрати, а державі - прибуток з оподаткування!
показати весь коментар
14.02.2024 15:07 Відповісти
Не було б "Дії" відкрили б бізнес через відповідні установи без будь яких проблем - написав заяву і ось ти вже "бізнесмен". Повинен зауважити, що знаючи скільки людей, особливо дуже молодих, оформили собі ФОП навіть не розуміючи що таке бізнес, як та коли вести звітність, сплачувати податки, сприймаючи це як якусь цікаву "іграшку", а потім намагались як найшвидше позбавитись цього статусу, то думаю що за відсутності "Дії", коли це можливо зробити не відриваючи дупу від крісла, таких ПОМИЛКОВИХ "бізнесменів" було б менше. Але держава від таких поспіхів молоді лише виграє, бо нараховує податки на них незалежно від наявності чи відсутності прибутку, нараховує штрафні санкції за помилки в поданні звітів та декларацій. Ну а ЛОХІ та те й ЛОХІ, аби їх стригли як вівець, і "Дія" у цьому державі допомагає! Видалить "Дію", це точно ЗАЙВИЙ застосунок, бо користі від нього нуль, а от втрапити у халепу легко, хоча б через те що не маєте розслабившись з собою документів, а через відсутність по багатьох можливих причин зв'язку підтверджень в їх наявності не отримаєте!!!
показати весь коментар
14.02.2024 15:06 Відповісти
А скільки з них відкрито фіктивних?

Дуже багато ж "бізнесів" виглядають тільки як запис в картотеці (тепер вже електронній) з вказанами сферами діяльності, внесенням мінімальної капіталізації (чи як то називається), е-мейла, фіз. адреси (часом вона єдина для сотень таких "бізнесів") та ПІБ власника. І нульовим доходом, а переважно і оборотом.
Як правило, оплачується мати десятки (з різними сферами діяльності) тільки для того, щоб на протязі кількох років здійснити одну спекуляцію чи "зловити" держ.замовлення, щоб витрати з реєстрації оплатилися.
Чи не вся перевага "Дії" в тому, що такі фіктивні фірми можна зробити за півгодини, а не кілька днів.
показати весь коментар
14.02.2024 15:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 