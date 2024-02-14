Мінфін назвав нові підстави для включення Росії до "чорного списку" FATF

Україна закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) включити Росію до "чорного списку" організації через та посилення її зв’язків з Іраном та Північною Кореєю.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив напередодні чергового засідання FATF, яке відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, інформує пресслужба Мінфіну.

"Активізація співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести Росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює Росія", – наголосив Марченко.

"Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та нівелює досягнення FATF та її членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", – додав очільник Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що рік тому FATF призупинила членство Росії за порушення ключових принципів організації, а також висловила "глибоке занепокоєння" повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та державами, що перебувають під санкціями ООН. Однак відтоді Росія стала все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном.

Зокрема, Росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні. Придбання таких ракет і озброєнь у Північної Кореї є порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF, вказує Мінфін.

Крім того, Росія дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва та створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн.

"Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, Росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF", – наголосили у міністерстві.

Як FATF реагує на злочини Росії?

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків.

Перед цим пленарним засіданням Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу вчергове закликали організацію внести Росію до "чорного списку" через фінансування ПВК "Вагнер", а також посилення співпраці Росії та торгівлю зброєю з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF – Іраном і Північною Кореєю.

Однак, за даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть блокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

Нагадаємо, Україна вже закликала організацію внести РФ до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання FATF у червні 2023 року. Але FATF тоді відмовилася це зробити.

FATF призупинила членство Росії у лютому 2023 року. З того часу Росія вчинила низку нових порушень: терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном.