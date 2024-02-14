На Львівській митниці вилучили незадекларовані термінали Starlink на мільйон гривень

У Львівській області працівники митної служби знайшли незадекларованих терміналів супутникового зв’язку Starlink на 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба обласної митниці.

Зазначається, що 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика",обравдля митного контролю смугу руху "червоний коридор", де повідомив, що перевозить лише вживані металевий ящик і холодильник.

Але під час огляду його мікроавтобусаубагажному відділенні львівські митники спільно з робочою групою Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил виявили 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання Visiometrics і AEONMED.

Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України – недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.