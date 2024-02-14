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Львівщина (260) митниця (800) Державна митна служба (448) Starlink (99)

На Львівській митниці вилучили незадекларовані термінали Starlink на мільйон гривень

старлінк

У Львівській області працівники митної служби знайшли незадекларованих терміналів супутникового зв’язку Starlink на 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба обласної митниці.

Зазначається, що 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика",обравдля митного контролю смугу руху "червоний коридор", де повідомив, що перевозить лише вживані металевий ящик і холодильник.

Але під час огляду його мікроавтобусаубагажному відділенні львівські митники спільно з робочою групою Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил виявили 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання Visiometrics і AEONMED.

Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України – недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.

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Топ коментарі
+8
Напевне чоловік віз Старлінки для ЗСУ, а його схопили, бо не задекларував.
А чому Кабмін не звільнив це обладнання від мита і ПДВ, як дрони?
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14.02.2024 13:36
+8
Ні чєл)) скоріше за все барига зі схємою

Бо на кожній ОЛХ цей "продам старлінк".
Якщо це за волонтерські, то ніхто не буде ризикувати ВСІМ заради того щоб надурити митницю.
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14.02.2024 13:39
+3
Да ему пох. и на деньги и на на нашу таможню. Оно выискивает повод нам палки в колеса ставить. Кто то например видел как мы продаем оружие которые нам США поставляют? Уверен что никто. Зато с каждого угла у нас росийские агенты воняют что мы торгуем оружием и каждый день к нам ездят проверяющие.
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14.02.2024 13:46
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Ага, звісно) Маск побаче що нашу митницю хотіли на гроші кинути і у нього пригорить від цього
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14.02.2024 13:41 Відповісти
Да ему пох. и на деньги и на на нашу таможню. Оно выискивает повод нам палки в колеса ставить. Кто то например видел как мы продаем оружие которые нам США поставляют? Уверен что никто. Зато с каждого угла у нас росийские агенты воняют что мы торгуем оружием и каждый день к нам ездят проверяющие.
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14.02.2024 13:46 Відповісти
Напевне чоловік віз Старлінки для ЗСУ, а його схопили, бо не задекларував.
А чому Кабмін не звільнив це обладнання від мита і ПДВ, як дрони?
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14.02.2024 13:36 Відповісти
Ні чєл)) скоріше за все барига зі схємою

Бо на кожній ОЛХ цей "продам старлінк".
Якщо це за волонтерські, то ніхто не буде ризикувати ВСІМ заради того щоб надурити митницю.
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14.02.2024 13:39 Відповісти
Це Ваше припущення, врешті, як і моє.
Але суті це не змінює - потрібно негайно звільнити від мит і ПДВ ввезення Старлінків в Україну.
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14.02.2024 14:09 Відповісти
Для орків везли?
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14.02.2024 13:39 Відповісти
почти...с главным не поделились
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14.02.2024 13:46 Відповісти
Ну от!
Позбавили заробітку якихось солідних людей!
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14.02.2024 13:52 Відповісти
"Солідні люди" ешелонами, або на крайній випадок, десятками фур возять і ніхто їх не доглядає.
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14.02.2024 14:01 Відповісти
Ніколи такого не було на кордоні, аж ось, тобі знову!!
Воєнкоми, тут нідочого..
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14.02.2024 13:59 Відповісти
Смугу руху червоний коридор - це щось нове.....
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14.02.2024 14:01 Відповісти
та то волонтер, за свої купив
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14.02.2024 14:08 Відповісти
Потрібно терміново зняти мито на них, держава повністю не забепечує потребу.... вони важливі як і дрони...
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14.02.2024 14:48 Відповісти

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