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НАБУ (1483) Міноборони (891) закупівлі (2509) Резніков (57)

Яйця по 17 гривень: НАБУ підтвердило корупційну схему закупівлі харчів для ЗСУ за часів Резнікова

резніков

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило існування корупційної схеми, яка дозволяла значно завищувати ціни на певні категорії продуктів, що закуповувалися Міністерством оборони для потреб Збройних Сил України.

Йдеться про розслідування кримінального провадження щодо закупівель з організації харчування у період з лютого 2022 року по червень 2023 року, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та "фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ".

Аби підтвердити факти зловживань, детективи НАБУ опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Наразі у справі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів, додали у НАБУ.

Бюро також оприлюднило фото вилучених під час проведення слідчих дій документів, зауваживши, що на них потрапила лише третина матеріалів.

Вилучені у справі закупівель Міноборони документи
Вилучені НАБУ документи

Вилучені у справі закупівель Міноборони документи

Вилучені у справі закупівель Міноборони документи

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ?

У січні 2023 року ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня 2022 року було відсторонено, а у січні 2023 року  звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Крім того, Міноборони після скандалу довелося переглянути контракти на постачання харчів для війська, знизивши ціни.

Згодом Хмельницькому, Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозри за фактом розтрати державних коштів на суму 107,79 млн грн шляхом закупівлі 5700 неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Вже восени 2023 року Рахункова палата України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ. Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від закупівельних цін у інших силових органів. 

Вже у січні 2024 року у Міноборони визнали, що раніше справді закуповували продукти харчування за завищеними цінами, у тому числі вартість яєць в укладених контрактах становила 17 гривень за штуку. Втім, оплачували їх вже після перегляду угод за зниженою ціною 9 гривень за штуку. Втім, ця ціна такою суттєво перевищувала ринкову, а чверть отриманих від постачальника яєць виявилися неякісними.

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Топ коментарі
+22
І чому ж це Резніков не під слідством?!!!
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14.02.2024 14:52
+18
Т.е. этих барыг на армии посодют? Та вы шо? А говорили "ИПСО" ... Во оно как, Михалыч

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14.02.2024 14:52
+16
Резникова уже арестовали? Если нет, то почему?
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14.02.2024 14:53
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Т.е. этих барыг на армии посодют? Та вы шо? А говорили "ИПСО" ... Во оно как, Михалыч

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14.02.2024 14:52 Відповісти
Це все ІПСО - у Рєзнікова, Зеленського і Єрмака немає яєць....
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14.02.2024 19:15 Відповісти
І чому ж це Резніков не під слідством?!!!
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14.02.2024 14:52 Відповісти
А тому, що він Рєзнік.
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14.02.2024 19:50 Відповісти
Бо жид жида не сдаст.
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15.02.2024 08:24 Відповісти
Усі прокурори зайняті Червінським ((
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14.02.2024 20:38 Відповісти
Тому, що ворон ворону око не виклює
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15.02.2024 08:36 Відповісти
====
Прокурорам не до Резніка , Усі прокурори зайняті Червінським
...
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19.02.2024 20:13 Відповісти
Резникова уже арестовали? Если нет, то почему?
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14.02.2024 14:53 Відповісти
Дали возможность встретиться с Абдрыстовичем в Монако....
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14.02.2024 15:30 Відповісти
Потому, что потому
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15.02.2024 08:37 Відповісти
Як це дивно, але Резніков так і продовжує переховуватися від покарання, за нанесення державі Україна реальної шкоди!!
Мабуть, єрмак з татаровим, таки керує правопохоронною системою, під патронатом заленського…
Присягав Зеленський з трибуни ВРУ ще у 2019 році…Україні та Українцям, але, мабуть, уже і забув про це…Оманщина прутіна..
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14.02.2024 14:57 Відповісти
значить таки брехав.....чому не сидить вор який обікрав захистників України ? аплодісМЄНТИ суці !!!
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14.02.2024 15:10 Відповісти
Резніков про все знав і, безперчно, був в темі. Тому має сидіти в тюрмі. Разом з Єрмачком.

Але які ж гниди, все-таки, зелені "слуги кремля і своїх кишень"!

Такого ворюгу проводжати оплесками.
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14.02.2024 15:20 Відповісти
Провожали аплодисментами потому, что каждый пятый нардеп от партии "слуга с района" - коррупционер, как и четыре предыдущих !
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14.02.2024 15:32 Відповісти
Єдине що - не подобається слово "корупціонер". Це в європах корупція - мер дає підряд на будівництво дороги другу, той будує, а винагорода - зарплатня за хорошу роботу.
Щоб взагалі стирити усі гроші - навіть в брєду не подумають.

В Україні не "корупціонери" - в Україні є державні бандюги, казнокради і ворюги - обирайте самі, що більше подобається.
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14.02.2024 15:45 Відповісти
Та,тільки сенсу з цього підтвердження ДБР?Яйцеклад весерівно "свій,серед своїх"
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14.02.2024 15:57 Відповісти
Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни Джерело: https://biz.censor.net/n3473351
Он воно як!
То все "постачальники" наївного очкарика розвели!
А він з того сорому дременув закордон, щоб "людям в очі не дивитись"!
Ну, нічого, документи ж для СБУ підготував?
Там розберуться?
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14.02.2024 16:19 Відповісти
Ну что там , ловят уже Резникова ? Сколько дел открыто на Резникова ?
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14.02.2024 16:53 Відповісти
Джельсоміно в Країні Брехунів
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14.02.2024 17:10 Відповісти
Резник зарезник, ты себя видел в зеркале ? Так подойди и спроси глядя на свой ибучий фейс, могут ли яйца быть по 9 ? нет, потому что я Резников..и мои яйца стоят 17. Друзья, все это мысли в слух , но по факту ему все пох. Мы можем возмущаться , поохать, и забыть.... Как и остальное в этой единственной самой дорогой своей жизни.
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14.02.2024 17:29 Відповісти
Вони ж Резнікова покарали та відправили на заслання до Англії 🤣😃😅
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14.02.2024 17:31 Відповісти
Супер-яйця, наколоті ультра вітамінами. Лише дякуючи їм наші воїни змогли вистояти під навалою орків, які обжиралися звичайними яйцями. Після перемоги резніковськову яйцю буде споруджений пам'ятник. Пропоную почати збір коштів на проект.
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14.02.2024 17:58 Відповісти
рєзніков ділився з єрмаком і зєлєю100%
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14.02.2024 18:08 Відповісти
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14.02.2024 18:46 Відповісти
Сучі слуги.
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15.02.2024 09:56 Відповісти
Пане ОРЛЮК, дякую за якісні фото ящиків із документами з військових частин по поставкам харчів від суб'єктів господарювання. Прошу переслати їх пані НІКОЛАЄНКО Тетяні (автор на Цензоре.нет). Вона в своїх статтях часто-густо допускає, що всі накладні у військових частинах "миші з'їли, чи спритні начпроди їх переписали." І для Вас обох додам, що на кожному аркуші документа в цих ящиках, потрібно поставити круглу печатку, військової частини, прямоугольний штамп"згідно з оригіналом" ,штамп начальника штабу військової частини із званням, прізвищем, ініціалами, і сам НШ має розписатися.(іноді факсімілє ставлять)........(печатки і штампи, як шкарпетки зношуються.) У НШ нервовий тік починається коли начпрод із стосом документів товщиною так сантіметрів в п'ять заходить, і каже:" Потрібно завірити"........І наостанок: Продовольча служба в частинах (батальйон, бригада) перша по кількості документів, котрі потрібно вести в бумажному виді.
P.S. Сподіваюсь зміни до 440 наказу МОУ трошки зменшать обсяг паперового навантаження.
P.P.S І ще передайте їй, що вона дуже чарівнв і імпозантна жінка. і поздоровте її із Днем Закоханих, від імені незнайомого "воздыхателя"(рос)
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14.02.2024 19:49 Відповісти
знову безтолково товчуть воду в ступі....

ДЕ ВКРАДЕНІ ГРОШІ??? вже пів року говорять одно і то саме....
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14.02.2024 20:41 Відповісти
зачем тебе деньги? о вечном подумай....о душе)))))
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14.02.2024 20:59 Відповісти
Ну, і де та ***** очката?
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14.02.2024 21:14 Відповісти
фу...как можно
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14.02.2024 21:18 Відповісти
айґласесизм!
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14.02.2024 21:21 Відповісти
Ну так это сразу любому нормальному человеку было понятно. Те, кто тоже ворует, делали вид, что им непонятно... Ну, что, суд? Пусть теперь возвращают украденное? Или их можно понять и простить? Первые лица все-таки...
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14.02.2024 23:51 Відповісти
Почiм яйця для народу зараз? Не в курсi. Може вже пана Резнiкова реабiлiтiровать пора?
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14.02.2024 23:53 Відповісти
якось дивно чому резнікова під оплески у ВР відпустили . адже всіх отих злодюг що крали підбирав резніков . ваньку баканова призначав вова зелений хенераля наумова призначав ванька баканов -- ***** якась кацапська матрешка . А робочий рот лещенко з зелених трусів вискакує все падла порошенка згадує начіпляв **** шевронів і косить під великого ..волонтера.. і ні єдиного слова про те як краде під час війни ..зеленая ка-*****.. А якщо були б мізки то згадали б чим закінчив ..проффесор..януковощ --- всі оті ..продані.. готелі . рахунки в Україні і за кордоном будуть заарештовані . тікати нікуди ізраїль не резиновий там рабинович з табачником вільні квартири ригоаналам здали і коли влада зміниться всі ваші липові декларації в назк буде обов'язково перепровірено
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15.02.2024 07:14 Відповісти
Лещенко типовий приклад подонка. Серьога, яким же гівном ти став. Країну граблять безсоромно а ти с@ка мовчиш. А як дихав раніш…..здавалось що ти справжній журналіст, а виявилось таке кончене і ще одне гівно Мустафа. Теж мовчить на годуванні. Ганьба та сором.
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15.02.2024 10:02 Відповісти
І? Хто винуватий? Що робити?
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15.02.2024 08:05 Відповісти
Винувата як завжди Юлька. Що робити? Знов посадити і все буде добре
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15.02.2024 10:04 Відповісти
Нада поймать его молодую супругу Юльку Зорий (ведущую с иситиви) и привселюдно выпороть ее розгами на Майдане
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15.02.2024 10:50 Відповісти
Ну що, написали комети? Полегшило? А в магазинах ще багато прасок і паяльників, купляйте і йдіть питайте де вкрадені гроші!!!
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04.04.2024 17:22 Відповісти

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