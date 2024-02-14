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виробництво (1253) комплектація (4) ОПК (63) Мінстратегпром (66)

Український оборонний сектор збільшить обсяги виробництва цьогоріч ушестеро, – Мінстратегпром

опк

Оборонний сектор в Україні торік зріс утричі, цього року індустрія зросте у шість разів.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Інтерфакс-Україна.

"Ворог за чисельністю, за коштами, які він залучає, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко задовольнити їх у повному обсязі. Однак лише торік ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо на приріст у шість разів", – сказала вона на конференції Global Outlook: A Winning Vision.

За її словами, міністерство створює можливості для залучення до роботи у напрямі military-tech цивільних компаній.

"Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і у цьому напрямі ми теж рухаємось", – сказала Гвоздяр.

Заступниця міністра додала: ще одна ніша є на ринку комплектуючих. За її словами, досі багато виробників дронів та БПЛА купують комплектуючі за кордоном, тоді як один із існуючих пріоритетів – комплектація деталями вітчизняного виробництва.

"Наші дрони повинні залежати і складатися з українських комплектуючих настільки, наскільки це можливо", – сказала Гвоздяр.

За її словами, Мінстратегпром працює над створенням майданчика для комунікацій, який міг би служити бібліотекою перевірених комплектуючих національного виробництва.

Як повідомлялося, загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.

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Так-так, після того як почали кошмарити Пашинського який є чи не головним постачальником озброєння для ЗСУ збільшиться виробництво. Для чого ця брехня? Рейтинги хрінпіду впали і здохли! Ніяка ''реанімація'' вже їх не врятує!
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14.02.2024 13:25 Відповісти
І Залужний їм, *****, заважав.
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14.02.2024 14:44 Відповісти
Оборонний сектор в Україні торік зріс утричі, цього року індустрія зросте у шість разів.Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, https://interfax.com.ua/ передає Інтерфакс-Україна. Джерело: https://biz.censor.net/n3473348

ВСІ ЧУЛИ ? ВИРОБНИЦТВО ВІДОСИКІВ ЗРОСТЕ ВШЕСТЕРО 🤣
Потім не кажіть що влада зеленського нічого не робить.
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14.02.2024 13:33 Відповісти
Ну,чого? Робили 1 снаряд,зроблять 6. От тобі й вшестеро.
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14.02.2024 13:36 Відповісти
Закриють Пашинського і зроблять снаряди в 6 разів дорожче, от вам і зелене зростання.
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14.02.2024 13:59 Відповісти
Угу, віримо, аж підстрибуємо! Де ті десятки тисяч дронів з мільйону, про який говорило найвеличніше ще в грудні минулого року?

П'ятий рік царювання янелоха янетряпковича, другий рік повномаштабного вторгнення, а висловлювання влади й досі у майбутньому часі...
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14.02.2024 14:22 Відповісти

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