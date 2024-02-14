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банки (6846) податки (2329) Гетманцев (441)

Банкам нарахували податку на прибуток удвічі більше, ніж за всі попередні 15 років, – Гетманцев

гроші,1000

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток у розмірі, який вдвічі перевищує суму за всі попередні 15 років. При цьому фінустанови отримали історично рекордний чистий прибуток.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Як зазначив нардеп, за фінансовими показниками, банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

Зокрема, банкам нарахували податок на прибуток у 2023 році на суму 73,5 млрд грн, що у 10 і 11,5 раза більше відповідно, ніж рік і два роки тому.

"Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років. Такий обсяг податкових зобов’язань обумовлюється донарахуванням податку на прибуток за збільшеною ставкою наприкінці 2023 році", – пояснив Гетманцев.

Також банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд грн. Це вчетверо і на 12% більше, ніж у 2022 і 2021 роках відповідно.

Депутат нагадав, що через повномасштабну війну восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками: 50% у 2023 році, 25% з 2024 року.

"Двигуном зростання цього прибутку було збільшення чистих процентних доходів, насамперед, від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на фоні зростання процентної маржі і помірних відрахувань у резерви. При цьому за підсумками року у банків залишився рекордний чистий прибуток, який підтримав їх запас фінансової міцності і достатності капіталу", – наголосив Гетманцев.

Водночас важливо, що банківська система залишається стійкою, високо прибутковою і належно капіталізованою.

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Топ коментарі
+5
Коли гетьманцев буде висіти?
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14.02.2024 13:00
+3
хорошо бюджет " побрили"
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14.02.2024 12:39
+3
Тоді виникає справедливе питання, а де податки з надприбутків українського оліархату, чи повернулися в Україну валютні кошти за зерно і які податки сплачені участниками "зернового коридору", а в чому проблема встановити граничний розмір зарплати чиновникам всіх рівнів і ще 1001 питання.
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14.02.2024 15:25
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Це в різаному папері , а в доларах?
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14.02.2024 12:04 Відповісти
І чому такі коментарі з українським прапором? Куди адміністрація дивиться. Ні краплини адекватності.
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15.02.2024 14:56 Відповісти
Мабуть на дату реєстрації бота . Ти друже -боте не туди потрапив , тут тобі не перемогі тєлємарафона , а реальність .

Ефект низької бази і двельвація гривни - і весь супер -надприбуток в доларах менше 2021-2022.
Але ж тоді нема перемог і кінця епохи бідності ...
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15.02.2024 15:01 Відповісти
хорошо бюджет " побрили"
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14.02.2024 12:39 Відповісти
Коли гетьманцев буде висіти?
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14.02.2024 13:00 Відповісти
не тільки коли, але й за який орган і де саме, що народ бачив і міг у нього плюнути, камінцем жбурнути чи дрином прикласти...
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14.02.2024 17:33 Відповісти
"здобули"...?)
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14.02.2024 13:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_1IC7EaB94U вчера котов душили-душили...
он, дебил рыговский, ещё и хвастается..
и да, вумный нАрит, "спасиба" вам за всё, особенно кто доси, после всегО, не раздуплился
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14.02.2024 13:32 Відповісти
красть-нє пєрєкрасть! зелені хвойди сидять мабуть без вихідних 24/7, пиляють.
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14.02.2024 13:51 Відповісти
Тоді виникає справедливе питання, а де податки з надприбутків українського оліархату, чи повернулися в Україну валютні кошти за зерно і які податки сплачені участниками "зернового коридору", а в чому проблема встановити граничний розмір зарплати чиновникам всіх рівнів і ще 1001 питання.
показати весь коментар
14.02.2024 15:25 Відповісти
Неначасі.
І взагалі, чому не в окопі? питання ще задавать вони будуть хазяєвам красівай жизні.
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14.02.2024 16:19 Відповісти
Молодець гетманцев ! Папєрєдніки гребли бабло лопатами, а ти відразу бульдозером "Коматсу" !!!
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14.02.2024 16:52 Відповісти
Ви праві, ця афера була започаткована ще з 2015р.
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14.02.2024 16:54 Відповісти
Маркарова не дасть збрехати
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14.02.2024 16:55 Відповісти
Комерційні банки, які практично не здійснють своєї прямої за призначенням банківської діяльності, квітнуть під час війни на виживання держави
Непогано так привладна наволоч грабує державний бюджет й державні золото-валютні кредитні резерви через схематоз з рефінансуванням, державними цінними паперами, конвертуючи все награбоване своїм банкам у "законні прибутки"
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14.02.2024 16:53 Відповісти
гепманцєфф, а контрабанди ти у скільки разів більше завіз за минулий рік?
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14.02.2024 18:22 Відповісти
Проблема в том что этот тип доведет бедную страну до высоких налогов и всевозможных ограничений в финансовой сфере и прочее.
Может кто слышал про национальную стратегию доходов, если нет то поинтересуйтесь.
Нас толкают в пропасть. Налоги растут, работать некому на производствах которых нет и не за что построить, люди выехали.
Перефразируя классика можно сказать что будет ещё хуже, хуже ещё хуже.
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14.02.2024 19:44 Відповісти
Типовий випадок синдрома Данінга-Крюгера. Збільшення податків - це непогано, звісно. Але ці податки банки компенсують через вартість своїх послуг. Якщо кредит надається під 60-70 відсотків річних ніхто такий кредит брати не буде, а без доступних кредитів економіка не піднімається.
Вивчав економіку лише в школі, але чому мені це зрозуміло, а Гетманцеву ні?
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15.02.2024 11:55 Відповісти
Абсолютна дурня. Це прибутки з депсертифікатів, яких раніше не було. Тобто банки нічого не втратили. Мали неочікуваний суперприбуток, з часом його зрізали, на тому все. Немає ніякої необхідності підвищувати ціни на послуги. Та і не вийде, в нас стільки банків, що люди просто підуть в інший.
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15.02.2024 14:59 Відповісти
Якщо нарахували, то нехай платять!
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15.02.2024 12:49 Відповісти
Головне щоб всі ці кошти пішли на ЗСУ
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15.02.2024 16:38 Відповісти

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