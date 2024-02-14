Банкам нарахували податку на прибуток удвічі більше, ніж за всі попередні 15 років, – Гетманцев

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток у розмірі, який вдвічі перевищує суму за всі попередні 15 років. При цьому фінустанови отримали історично рекордний чистий прибуток.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Як зазначив нардеп, за фінансовими показниками, банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

Зокрема, банкам нарахували податок на прибуток у 2023 році на суму 73,5 млрд грн, що у 10 і 11,5 раза більше відповідно, ніж рік і два роки тому.

"Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років. Такий обсяг податкових зобов’язань обумовлюється донарахуванням податку на прибуток за збільшеною ставкою наприкінці 2023 році", – пояснив Гетманцев.

Також банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд грн. Це вчетверо і на 12% більше, ніж у 2022 і 2021 роках відповідно.

Депутат нагадав, що через повномасштабну війну восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками: 50% у 2023 році, 25% з 2024 року.

"Двигуном зростання цього прибутку було збільшення чистих процентних доходів, насамперед, від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на фоні зростання процентної маржі і помірних відрахувань у резерви. При цьому за підсумками року у банків залишився рекордний чистий прибуток, який підтримав їх запас фінансової міцності і достатності капіталу", – наголосив Гетманцев.

Водночас важливо, що банківська система залишається стійкою, високо прибутковою і належно капіталізованою.