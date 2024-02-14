Банкам нарахували податку на прибуток удвічі більше, ніж за всі попередні 15 років, – Гетманцев
У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток у розмірі, який вдвічі перевищує суму за всі попередні 15 років. При цьому фінустанови отримали історично рекордний чистий прибуток.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Як зазначив нардеп, за фінансовими показниками, банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.
Зокрема, банкам нарахували податок на прибуток у 2023 році на суму 73,5 млрд грн, що у 10 і 11,5 раза більше відповідно, ніж рік і два роки тому.
"Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років. Такий обсяг податкових зобов’язань обумовлюється донарахуванням податку на прибуток за збільшеною ставкою наприкінці 2023 році", – пояснив Гетманцев.
Також банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд грн. Це вчетверо і на 12% більше, ніж у 2022 і 2021 роках відповідно.
Депутат нагадав, що через повномасштабну війну восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками: 50% у 2023 році, 25% з 2024 року.
"Двигуном зростання цього прибутку було збільшення чистих процентних доходів, насамперед, від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на фоні зростання процентної маржі і помірних відрахувань у резерви. При цьому за підсумками року у банків залишився рекордний чистий прибуток, який підтримав їх запас фінансової міцності і достатності капіталу", – наголосив Гетманцев.
Водночас важливо, що банківська система залишається стійкою, високо прибутковою і належно капіталізованою.
Будь ласка, зачекайте...
Ефект низької бази і двельвація гривни - і весь супер -надприбуток в доларах менше 2021-2022.
Але ж тоді нема перемог і кінця епохи бідності ...
он, дебил рыговский, ещё и хвастается..
и да, вумный нАрит, "спасиба" вам за всё, особенно кто доси, после всегО, не раздуплился
І взагалі, чому не в окопі? питання ще задавать вони будуть хазяєвам красівай жизні.
Непогано так привладна наволоч грабує державний бюджет й державні золото-валютні кредитні резерви через схематоз з рефінансуванням, державними цінними паперами, конвертуючи все награбоване своїм банкам у "законні прибутки"
Может кто слышал про национальную стратегию доходов, если нет то поинтересуйтесь.
Нас толкают в пропасть. Налоги растут, работать некому на производствах которых нет и не за что построить, люди выехали.
Перефразируя классика можно сказать что будет ещё хуже, хуже ещё хуже.
Вивчав економіку лише в школі, але чому мені це зрозуміло, а Гетманцеву ні?