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кордон (1093) земля (841) Офіс Генпрокурора (451)

На Закарпатті суд повернув державі землі оборони біля кордону з Румунією на 800 мільйонів

земля

Господарський суд Закарпатської області задовольнив вимогу Офісу генпрокурора та повернув у державну власність понад 50 га земель оборони поблизу кордону з Румунією. Вартість ділянки становить понад 803 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори довели, що земельна ділянка площею понад 50 га незаконно вибула з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства. Вона розташована в межах прикордонної смуги українсько-румунського кордону.

"Ці землі оборони перебувають у постійному користуванні 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального правління Держприкордонслужби України для здійснення контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму країни", – йдеться у повідомленні.

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позовну заяву Офісу Генпрокурора.

Після набрання судовим рішенням законної сили вживатимуться заходи задля його реального виконання.

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А будиночки не виросли?
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14.02.2024 11:40 Відповісти
Закарпаття, це своя держава- шо хотили то і робили завдяки Балозі. Я не кажу вже за прокурорів і суддів -то мафіозна еліта Закарпаття. І на всяк випадок у кожного угорський паспорт. А у Балогі з товаришами ще і дома в Будапеште і вілли на Балатоні
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14.02.2024 11:46 Відповісти
От цікаво, 50 га, вартістю 800 мільйонів. То чого коли якийсь дядько продає свій пай розцінки значно менші?
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14.02.2024 12:06 Відповісти
16млн за 1 Га!
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14.02.2024 17:12 Відповісти
знову треба доводити, що земля не пласка... чому в нас легко будь-що віддяпати без всяких перепон, а ось повернути щось відібране незаконним шляхом та ще морока...
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14.02.2024 12:17 Відповісти
Дивно, але жоден з МІНІСТРІВ немав жодного відношення до ВТРАТИ земель ОБОРОНИ на кордоні!!
Вдумайтеся Українці, у цю маячню!! Жодного, бо щороку, у Міноборони подають особисто Міністру, на розгляд і підпис, результати річної Інвентаризації за Міноборони усього, що було і де «пропало»!!
Тому, ще з часів КУЧМИ, у міністрів та їх замів, з'являються побудовані такі майнові комплекси на «землях оборони», які їм «подарували» жінки та немічні батьки із совдепівською пенсією!!
Про челядників/ад'ютантів/помічників/радників/консультантів їх, то ще одна, окрема ТЕМА для генпрокуратури та ДБР і СБУ!!
Саме через це, і виникла загроза Національним інтересам України!!
Усі генпрокурори це знали і знають, але ж і у них такіж комплекси…, як і доброчесних суддів!!
Саме «міністр оборони», здав/продав сіддівським, землі оборони на яких стояв комплекс будівель воєнної академії/ інституту/університету..
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14.02.2024 12:34 Відповісти

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