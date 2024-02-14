На Закарпатті суд повернув державі землі оборони біля кордону з Румунією на 800 мільйонів
Господарський суд Закарпатської області задовольнив вимогу Офісу генпрокурора та повернув у державну власність понад 50 га земель оборони поблизу кордону з Румунією. Вартість ділянки становить понад 803 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що прокурори довели, що земельна ділянка площею понад 50 га незаконно вибула з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства. Вона розташована в межах прикордонної смуги українсько-румунського кордону.
"Ці землі оборони перебувають у постійному користуванні 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального правління Держприкордонслужби України для здійснення контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму країни", – йдеться у повідомленні.
Господарський суд Закарпатської області задовольнив позовну заяву Офісу Генпрокурора.
Після набрання судовим рішенням законної сили вживатимуться заходи задля його реального виконання.
Будь ласка, зачекайте...
Вдумайтеся Українці, у цю маячню!! Жодного, бо щороку, у Міноборони подають особисто Міністру, на розгляд і підпис, результати річної Інвентаризації за Міноборони усього, що було і де «пропало»!!
Тому, ще з часів КУЧМИ, у міністрів та їх замів, з'являються побудовані такі майнові комплекси на «землях оборони», які їм «подарували» жінки та немічні батьки із совдепівською пенсією!!
Про челядників/ад'ютантів/помічників/радників/консультантів їх, то ще одна, окрема ТЕМА для генпрокуратури та ДБР і СБУ!!
Саме через це, і виникла загроза Національним інтересам України!!
Усі генпрокурори це знали і знають, але ж і у них такіж комплекси…, як і доброчесних суддів!!
Саме «міністр оборони», здав/продав сіддівським, землі оборони на яких стояв комплекс будівель воєнної академії/ інституту/університету..