В Україні запрацював Фонд розвитку економічного потенціалу за участі МВФ

У Києві 13 лютого відбулося інавгураційне засідання Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України (UCDF). Він передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ за координації Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Під час засідання схвалили початковий план роботи UCDF та фінансування у $27,5 млн, що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024-2028 років.

Поточні ресурси в розмірі $16,5 млн надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до $65 млн.

Зазначається, що робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики.

"UCDF розпочав свою роботу і готовий надавати допомогу українським органам влади в межах діяльності МВФ з розбудови потенціалу. Впевнені, що він відіграватиме значну роль у підтримці реалізації економічних та фінансових реформ в Україні, яка демонструє надзвичайний рівень стійкості під час повномасштабної війни", – наголосив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Як нагадали в Нацбанку, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, які узгоджуються з реформами в межах програми розширеного фінансування України (EFF) МВФ.

Ключові напрямки Робочого плану UCDF:

фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами);

грошово-кредитна політика;

регулювання фінансового сектору;

фінансова доброчесність та боротьба з корупцією;

статистика;

навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.

UCDF – це трастовий фонд, залучення коштів до якого координується МВФ.

До складу Керівного комітету UCDF (далі – Керівний комітет) входять представники країн-донорів, МВФ та української влади. Вони здійснюватимуть стратегічне керівництво фондом, визначатимуть та затверджуватимуть пріоритети і плани технічної допомоги, а також річний звіт за результатами проведеної роботи.