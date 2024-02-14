Нацбанк випустив монету, присвячену коханню. ФОТО
У День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання".
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу.
"Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", – пояснили в НБУ.
Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.
Відсьогодні монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово – і банками-дистриб’юторами.
Тираж монети становить до 50 тисяч штук.
Будь ласка, зачекайте...
не знаю.
це, якесь кохання під стимуляторами.
я, за більш традиційне, кохання.
В кого війна, а в колекціонерів і перекупів монет, все ОК.
Насправді, ці монети, це непогано для економіки (зменшують грошову масу в обороті, хо і на незначну кількість, дають прибуток НБУ...), але якось воно.....
Втім на фоні рекордів по продажу авто.....
з 130 бійців залишилось 5!!!
коли відходили ці 5, йому сильно прилетіло в руку
так як вона теліпалась та заважала, він сам її відрізав.
щось я не чув про монету випущену в знак шани цим пацанам....
нацбанку кохання не вистачає
а воїнам зброї.....
і ці всі монети розійдуться по карманах (НУЖДЕННИХ)
хрен їх хто ппобачить в обігу