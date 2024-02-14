БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1608 відвідувачів онлайн
Новини
5 169 17
монети (171) НБУ (9070)

Нацбанк випустив монету, присвячену коханню. ФОТО

нбу

У День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу.

"Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", – пояснили в НБУ.

Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.

монета Кохання

Відсьогодні монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово – і банками-дистриб’юторами.

Тираж монети становить до 50 тисяч штук.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
Послухайте, ну війна зараз. Не тратьте гроші на всяку фігню! Чому й досі кожен день йдуть збори ( а то й декілька зборів на день)? Ну направте ці гроші на те, що треба на фронті! Бо як програємо, то не треба нам буде тих монеток!
показати весь коментар
14.02.2024 10:51
+3
ннууу....
не знаю.
це, якесь кохання під стимуляторами.
я, за більш традиційне, кохання.
показати весь коментар
14.02.2024 10:52
+3
Красівоє
показати весь коментар
14.02.2024 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Послухайте, ну війна зараз. Не тратьте гроші на всяку фігню! Чому й досі кожен день йдуть збори ( а то й декілька зборів на день)? Ну направте ці гроші на те, що треба на фронті! Бо як програємо, то не треба нам буде тих монеток!
показати весь коментар
14.02.2024 10:51 Відповісти
"чим би дитина не бавилася - лиш би не плакала" - говорить народна мудрість ...
показати весь коментар
14.02.2024 11:11 Відповісти
А ще народна мудрість також стверджує що "чим би дитинка не бавилась аби не завагітніла." А в цілому тема "цицьок" не монетці не розкрита. Мабуть старий митець...
показати весь коментар
14.02.2024 11:26 Відповісти
ннууу....
не знаю.
це, якесь кохання під стимуляторами.
я, за більш традиційне, кохання.
показати весь коментар
14.02.2024 10:52 Відповісти
Нарешті, це ж саме важливе зараз!
показати весь коментар
14.02.2024 10:53 Відповісти
Нічого собі - https://coins.bank.gov.ua/kohannja-u-suvenirnomu-pakovanni-n-/p-1082.html монета в магазині Нацбанку . На складі залишилось 0 шт.
В кого війна, а в колекціонерів і перекупів монет, все ОК.
Насправді, ці монети, це непогано для економіки (зменшують грошову масу в обороті, хо і на незначну кількість, дають прибуток НБУ...), але якось воно.....
Втім на фоні рекордів по продажу авто.....
показати весь коментар
14.02.2024 10:58 Відповісти
розкуповують буквально за хвилини і переродують втридрога, зайди на ОЛХ, Розетку, ПРом вона вже там в пролдажі по гривень 500 мабуть.
показати весь коментар
14.02.2024 13:22 Відповісти
Під час американсько - в'єтнамської війни "кохання" можна було купити за 2$, навіть такий номінал почали друкувати......
показати весь коментар
14.02.2024 10:58 Відповісти
Під час війни в Югославії будь яка жінка коштувала банку тушонки.
показати весь коментар
14.02.2024 11:27 Відповісти
А що робити, коли сказати і показати народу уже нічого. Уже все розгромлено, розкрадено, кращі люди звільнені з посад, Армія обезголовлена, країну готують до капітуляції. Тільки про **** (вибачте - кохання) і штампувати.
показати весь коментар
14.02.2024 10:58 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
14.02.2024 10:59 Відповісти
пацан каже в тікток?
з 130 бійців залишилось 5!!!
коли відходили ці 5, йому сильно прилетіло в руку
так як вона теліпалась та заважала, він сам її відрізав.
щось я не чув про монету випущену в знак шани цим пацанам....
нацбанку кохання не вистачає
а воїнам зброї.....
і ці всі монети розійдуться по карманах (НУЖДЕННИХ)
хрен їх хто ппобачить в обігу
показати весь коментар
14.02.2024 11:15 Відповісти
вони не для обігу, номінал 5 грн., а банк продає за 150, а перекупи по 500, от купи монету за 150 грн., і розрахуйся по номіналу.
показати весь коментар
14.02.2024 13:24 Відповісти
идиоты с 2019 рулят
показати весь коментар
14.02.2024 11:34 Відповісти
До чого довела?
показати весь коментар
14.02.2024 11:39 Відповісти
Чи робить вам нехер?
показати весь коментар
14.02.2024 11:43 Відповісти
В дурдоме всё стабильно. Люди гибнут, а они монетки памятные штампуют.
показати весь коментар
14.02.2024 12:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 