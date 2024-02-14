Уряд вирішив відкрити код "Дії". Чи вплине це на безпеку даних?
Кабінет міністрів ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Тепер код Дії зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості "Дії", оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді зробити його кращим.
У Мінцифри наголосили, що дані українців залишатимуться у безпеці, доступ до реєстрів буде закритий.
"Пояснюємо, як це працює: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці", – пояснили у відомстві.
Як додали у міністерстві, відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт.
Будь ласка, зачекайте...
- в
жОПі президента, радником!
Авжеж!
А ще ми не встигли забути, що "дзвінки з мобільного телефону неможливо відслідкувати!"
Оприлюднювати код треба було задовго до повноцінного використання для держпослуг, доступа до документів.... Щоб спочатку відкатати, знайти максимальну кількість дир, бо якась діра, все одно є але вона не очевидна
У вакуумі той простір створять? Чи виділять окрему будівлю, без доступу до будь-якої мережі?
В усіх інших випадках це просто виклик хакерам-одинакам та групам хакерів. Може таким нехитрим способом вони вирішили остаточно "злити" цю "Дію" і "тіхонєчко уйті в лєс" "прібарахльоннимі"?
Подивимось...
Відкриті коди не можна застосовувати в системах зберігання важливої, секретної та особистої інформації. До того ж - нахріна відкривати код? Щоб розробники зі всього світу могли його модифікувати?
От ФСБ і модифікує...
Дія - взагалі дитяча забавка. Бо інакше треба було би з кожним користувачем заключати угоду про нерозповсюдження - і записувати туди відповідальність, якщо користувач побачить себе в даркнеті.
Але яка там "відповідальність" в цих зелених інфантилів під лозунгом "маю право на помилку", які корчать з себе українську владу.
З повагою.
А фаєрвол - це тільки від ДДОС атак? А в програмі обробки державних і особистих даних може з'явитися купа вразливостей - і ліквідовувати їх може якась купа нікому невідомих програмістів?
Будь-ласка, відчепіться від мене. З повагою.
ЦІКАВО ФЬОДОРОВ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДІЇ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ОТРИМАЄ ПРОЦЕНТИ ВІД ФСБ ?