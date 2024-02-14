Уряд вирішив відкрити код "Дії". Чи вплине це на безпеку даних?

Кабінет міністрів ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер код Дії зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості "Дії", оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді зробити його кращим.

У Мінцифри наголосили, що дані українців залишатимуться у безпеці, доступ до реєстрів буде закритий.

"Пояснюємо, як це працює: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці", – пояснили у відомстві.

Як додали у міністерстві, відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт.