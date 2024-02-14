На будівництво фортифікаційних споруд цьогоріч уже виділено 30,7 мільярда

На будівництво фортифікаційних споруд в Україні з початку 2024 року вже виділено 30,7 млрд грн.

"Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що рубежі зводяться за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.

За словами Шмигаля, замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту.

Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям.

Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області – 3,9 млрд грн, для Запорізької області – 1,3 млрд грн, для Донецької області – 1,2 млрд грн, для Херсонської області – понад 1,2 млрд грн.