Міноборони обрало переможців хакатону з безпілотних систем. Вони отримають по $10 тисяч
Міністерство оборони України провело перший хакатон "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних платформ на фронті.
Так, Міноборони отримало понад 2 тис. заявок, відібравши для участі 450 розробників, інженерів та інноваторів, що об’єдналися у команди та презентували 122 ідеї.
Члени журі опрацювали всі презентації та визначили 12 ідей-переможців у різних напрямках. Серед них:
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створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження;
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розвиток передових навігаційних систем;
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створення стійких та безпечних комунікаційних систем;
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розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних;
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розробка алгоритмів для координації безпілотних систем;
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створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем.
При визначенні переможців журі враховували готовність ідеї до впровадження та масштабування, а також терміни реалізації.
Кожен переможець отримає $10 тис. від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання або масштабування своїх розробок. Серед них є іноземні команди, що презентували готові технічні рішення.
"Хакатони від Міністерства оборони стануть регулярними. Міноборони буде головним рушієм індустрії, який збирає потреби в технологіях і доносить їх виробникам й інженерам. "Наступ машин" пов’язав між собою людей, які створюють інструменти перемоги. Наступний захід вже скоро, і він точно буде кращий – слідкуйте за новинами", – підсумувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Робота з усіма учасниками продовжується в цифровому форматі.
Також уже заплановані онлайн-зустрічі з військовими – як кінцевими споживачами інновацій на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...