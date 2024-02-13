Польські фермери погрожують повністю заблокувати кордон з Україною

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під’їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Про це заявив Незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність", передає Європейська правда.

"Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", – йдеться в комюніке профспілки.

Польські фермери заявляють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. За їхніми словами, відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

"Тому на 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку аграріїв, ми оголошуємо, що вся протестна діяльність буде зосереджена на повній блокаді всіх польських прикордонних переходів з Україною та протестах у польових умовах" – повідомили в профспілковому союзі "Солідарність".

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

Блокада кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу