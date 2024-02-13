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блокада (93) кордон (1093) Польща (2385)

Польські фермери погрожують повністю заблокувати кордон з Україною

кордон,польща,польський

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під’їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Про це заявив Незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність", передає Європейська правда.

"Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", – йдеться в комюніке профспілки.

Польські фермери заявляють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. За їхніми словами, відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

"Тому на 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку аграріїв, ми оголошуємо, що вся протестна діяльність буде зосереджена на повній блокаді всіх польських прикордонних переходів з Україною та протестах у польових умовах" – повідомили в профспілковому союзі "Солідарність".

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

Блокада кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+4
І ввіз польського лайна в Україну теж заблокують?!
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13.02.2024 20:15
+4
У нас немає ні профсоюзів, ні незалежних аграріїв, які могли б протестувати.
А навіть якщо хтось вийде то до них приїде ДБР СБУ ДАСУ та ТЦК.
Більше двох людей на вулиці то загроза національній безпеці! Ой. буратіні та його банді...
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13.02.2024 22:55
+3
Повний крах існування(слово робота недоречне) вітчизняного міністерства закордонних справ, аграрного міністерства та й всього кабміну загалом. Повертайте мужики отримані зарплати й премії в державний кошторис.
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13.02.2024 22:50
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І ввіз польського лайна в Україну теж заблокують?!
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13.02.2024 20:15 Відповісти
У нас немає ні профсоюзів, ні незалежних аграріїв, які могли б протестувати.
А навіть якщо хтось вийде то до них приїде ДБР СБУ ДАСУ та ТЦК.
Більше двох людей на вулиці то загроза національній безпеці! Ой. буратіні та його банді...
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13.02.2024 22:55 Відповісти
Я поляків мав на увазі.
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14.02.2024 07:28 Відповісти
Польські штопані гандони во всій красі.
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13.02.2024 20:58 Відповісти
Повний крах існування(слово робота недоречне) вітчизняного міністерства закордонних справ, аграрного міністерства та й всього кабміну загалом. Повертайте мужики отримані зарплати й премії в державний кошторис.
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13.02.2024 22:50 Відповісти
До чого тут Україна, це навпаки повиний крах існування польші в ЕС бо польський уряд порушує все що тількі можливо. Згідно законодавства польші мішнародні траси не можуть бути заблоковані, це вже не кажучі про виконання дериктив ЕС. Так що польша просто обдурила всі цивілізовані країни ЕС бо вони неможуть отримати товари через порушення польше директив ЕС.
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14.02.2024 11:52 Відповісти
Тонкий натяк на товсті обставини .
А ви й далі блокуйте кордони , дбл бл...

..
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13.02.2024 23:15 Відповісти
Сьогодні вони блокують українське зерно, завтра вони блокуватимуть військову техніку НАТО з криками народ імєєт права на самопрделение.
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14.02.2024 01:29 Відповісти
Шо попало як мінімум.
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14.02.2024 12:47 Відповісти
Очікувано. З Польщею все зрозуміло, цікаво, яка буде реакція на це з боку України і ЄС.
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14.02.2024 09:13 Відповісти
Хорош плеваться в поляков, венгров , словаков ... При ПАПЕРЕДНИКЕ никто не блокировал кордоны , да и с Венгрией-Польшей-Словакией не было проблем ... даже Путла ПАПЕРЕДНИК умел держать в состоянии, далеком от припадочного. ЭТОТ и ЭТИ за 5 лет сумели Украину по факту превратить в концлагерь и ЗЕ-РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком, а бывшие правоохранительные органы превращаются в ЗЕгестапо по отлову мужчин для их утилизации на фронтах для сохранения власти ЭТОГО и ЭТИХ. Наголосовала глупая 73%-ная отара на все эти беды и молчит ... открывает рот только для того , чтобы очередной раз плюнуть в ПАПЕРЕДНИКА, а паралельно обгадить соседей, у которых нет такого количества безумных избирателей и соответственно нет такой безумной власти !
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14.02.2024 11:54 Відповісти
Польській уряд де ти АУ???? Міжнародні траси заборонено блокувати відповідно до законодавства. Брюсель має покарати цих проходимців. Польські бариги не мають більше красти в ЕС мільярди Евро.
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14.02.2024 11:55 Відповісти
ТЕЖ МЕНІ НОВИНА - ВОНИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО ЦЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
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14.02.2024 12:46 Відповісти
Вср*лися риночники? А як же європейські цінності, конкуренція, ринкова економіка...?
Як свою дупу припалило - нахрін ці європейські цінності.
Самі кажуть, що рашисти скоро на них війною полізуть - то приповзуть до українців за допомогою?
Чи самі будуть в окопах пріти?
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14.02.2024 12:52 Відповісти

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