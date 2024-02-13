За два роки з "Дія.City" пішли 40 компаній. Які причини?

За два роки роботи спеціального податкового режиму "Дія.City" з нього вийшли близько 40 компаній.

Про це у Міністерстві цифрової трансформації повідомили у відповідь на запит галузевого видання dev.ua.

"У реєстр "Дія.City" вносяться усі компанії, що отримали статус резидента. Якщо компанія виходить зі спецрежиму, вона залишається в реєстрі з поміткою "нерезидент", – уточнили у міністерстві.

У Мінцифри додали, що компанії-резиденти не зобовʼязані вказувати причину виходу з "Дія.City", тому міністерство може запитати про це лише неофіційно.

Серед названих компаніями причин для виходу з "Дія.City":

зупинка активності у зв’язку з війною;

перехід на пільговий податок 2% від обороту;

невідповідність критеріям резидентства і самостійним вихід зі спеціального податкового простору з огляду на це.

"Є випадок, коли компанія за власним бажанням вийшла, а згодом знову долучилася", – зауважили у Мінцифри.

Скільки компаній входить до "Дія.City"?

За офіційними даними, за два роки роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" до нього приєдналося понад 830 резидентів, які об’єднують понад 62 тис. спеціалістів.

Зокрема, до "Дія.City" приєдналося понад 100 defense-tech-компаній, розповідав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.