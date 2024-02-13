У Нацбанку пояснили зменшення обсягів депозитів вперше за півтора року

Головною причиною зменшення обсягу гривневих депозитів населення та бізнесу у січні став сезонний фактор.

Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (НБУ) Володимир Лепушинський, передає Інтерфакс-Україна.

"По-перше, це сезонність. На грудень концентрується досить значний обсяг виплат на зарплати та грошове утримання, тому за грудень зазвичай обсяг виплат зростає. У січні, коли ці кошти витрачаються, відповідно вони перетікають на рахунки юридичних осіб, і вони знижуються", – пояснив керівник департаменту НБУ.

Лепушинський запевнив, що оперативна статистика у лютому відображає поступове зростання депозитів до запитання та строкових вкладів у гривні.

"Тобто довіра до банківської системи є, зберігається і це позитивний сигнал", – наголосив представник НБУ.

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Як повідомлялося, депозити резидентів в українських банках у січні цього року зменшилися на 2,1% або на 49,2 млрд грн – до 2 трлн 345,9 млрд грн. Зниження обсягу депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.

У тому числі, обсяг депозитів населення впав у січні на 2,5% або на 27,4 млрд грн – до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їх зниження було зафіксовано у травні та січні минулого року, проте тоді воно становило менше 1 млрд грн і менше 4 млрд грн відповідно.

Зокрема, депозити населення у гривні зменшилися на 2,6% або 18,8 млрд грн – до 692,2 млрд грн, а у валюті – на 2,1% або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозити бізнесу у січні зменшилися на 1,7% або 21,8 млрд грн – до 1 трлн 259,5 млрд грн. Переважно за рахунок падіння гривневих депозитів на 3,5% або 32,5 млрд грн, – до 884,85 млрд грн. Проте валютні вклади бізнесу у доларовому вираженні збільшилися на 3,2% або $0,31 млрд – до $9,89 млрд.