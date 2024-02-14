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Новини Тіньова економіка
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G-7 G7 (196) акциз (262) цигарки (344) США (4635) тютюн (307) Новини компаній (3183)

Нелегальним ринком сигарет зацікавилися посли G7 і спецпредставник США

США вимагають зупинити схеми з нелегальними сигаретами в Україні

Правоохоронці активізували зусилля, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком тютюну, після того, як цією проблемою зацікавилися посли країн "Великої сімки" (G7) та спецпредставник посольства США.

На це звернув увагу журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну.

Він зазначив, що 9 лютого відбувся "круглий стіл" за участі послів країн G7 та народних депутатів, присвячений проблемі нелегальних ринків підакцизних товарів в Україні.

"Однією з головних дійових осіб цього заходу стала представниця посольства США Кетрін Крофт. На фото вона справа. Офіційно – вона радниця з економічних питань, а неофіційно – головний представник США з питань української корупції", – зауважив Плінський.

Радниця посольства США Кетрін Крофт під час засідання "круглого столу", 9 лютого 2023 року
Радниця посольства США Кетрін Крофт під час засідання "круглого столу"

На його думку, ця подія стала ядерним вибухом для "ринку", адже правоохоронці змушені демонструвати результати боротьби з нелегальним ринком міжнародним партнерам.

Зокрема, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про затримання на кордоні кількох цистерн, одна з яких перевозила підробні сигарети американського бренду "Marlboro", хоча зазвичай для контрабанди в ЄС виробляють сигарети невідомих марок.

Аналітики фіксують, що зараз половина нелегальних сигарет в Україні – це підробки світових брендів і в свою чергу зачіпає інтереси міжнародних компаній, які мають інструменти впливу на рівні посольств та урядів країн-партнерів України.

"Саме тому посли G7, та представниця посольства США Кетрін Крофт, яка курує боротьбу з корупцією, зібрались в Києві... І так вже співпало, що саме в день цього круглого столу на кордоні показово зупиняють газовоз з Marlboro фабрики у Гощі щоб хоч якось продемонструвати, що ми боремося (з нелегальним тютюновим ринком, – ред.)", – зазначає Плінський.

За даними журналіста, підробки сигарет відомих світових брендів після початку повномасштабного вторгнення почали виробляти на тютюновій фабриці у селі Гоща, власником якої вважається Владислав Гельзін. Згодом підробки відомих брендів почали виробляти і на арештованому обладнанні компанії "Юнайтед Тобако", яку офіційно було закрито у 2022 році.

Він зауважив, що після того, як до боротьби з нелегальним ринком долучилися спецпредставники США та посли G7, правоохоронці активізували свої зусилля, а Телеграм-канали, які продають нелегальні сигарети, почали призупиняти продажі або видаляють сторінки. Однак справді серйозним кроком, якого очікують міжнародні партнери України, мають бути перевірки та припинення роботи найбільших виробників нелегальних сигарет, додав Плінський.

Телеграм-канали з підробними сигаретами припиняють роботу
Телеграм-канали з підробними сигаретами припиняють роботу

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного Kantar Ukraine, частка нелегальної торгівлі сигаретами в Україні встановила новий історичний рекорд. У жовтні 2023 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні становив 25,7% порівняно з 19,5% у червні.

За оцінкою Kantar Ukraine, через це державний бюджет України може недоотримати 23,5 мільярда гривень запланованих податкових надходжень.

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Зебіл вспотів
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14.02.2024 09:33
+8
Нелегальний ринок завжди з'являється там, де легальний остаточно "втратив береги".
Спробуйте ще вартість сигарет підвищити, результат вам "сподобається".
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14.02.2024 09:39
+7
Хочуть долю? )
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14.02.2024 09:30
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Хочуть долю? )
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14.02.2024 09:30 Відповісти
Та ні, ці жадоби - вони хочуть все..
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14.02.2024 09:40 Відповісти
нікуя вони не хочуть.
акциз, це мільярди баксів...
і навіть в Україні, не в гривнях а в баксах, ярд
а при боневтіку, тіньовий ринок розцвів як роза в хорошу погоду...
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14.02.2024 09:43 Відповісти
Ага ! Наши менты поделяться... наивные
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14.02.2024 09:59 Відповісти
Хотят показать Зеле что они в курсе его схем на сигаретах.
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14.02.2024 10:08 Відповісти
посли і представники, йдуть лісом!
це, наша корова і ми її доїм!
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14.02.2024 09:32 Відповісти
Теж хочуть на халяву курнути?
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14.02.2024 09:33 Відповісти
Ні, хочуть запровадити для України програму:
" Зброя в обмін на цигарки".
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14.02.2024 10:00 Відповісти
Табако ім під ніс
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14.02.2024 10:01 Відповісти
Зебіл вспотів
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14.02.2024 09:33 Відповісти
всі прекрасно розуміють хто заробляє на війні
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14.02.2024 09:33 Відповісти
Порошенко?😮
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14.02.2024 09:35 Відповісти
Могу назвать местонахождение киоска открыто торгующего безакцизными сигаретами открывшийся сразу после последних президентских выборов,который никак не могут найти податкивцы гетьмановича.
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14.02.2024 09:34 Відповісти
Та зараз і з акцизками така якість, що з їх поміччю можна легко кинути курити.
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14.02.2024 09:39 Відповісти
Я так й кинула)))))
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14.02.2024 09:41 Відповісти
Тема коррупции и неуплаты налогов никак не связана с привычкой курения и мотивами избавления от таковой,прежде чем стучать по клавишам потрудитесь включать сознание.
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14.02.2024 11:29 Відповісти
Це тобі що ,впн на мізки даве, що ти не можеш зрозуміти написаного? Я пишу, що навіть сигарети які начебто легальні - курити неможливо(неначе бур'ян якийсь забитий), то що вже казати про сигарети з кіоска без акцизки.
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14.02.2024 19:28 Відповісти
Ну ведь не просто так король табачной контрабанды и кум Медведчука Холодов был в команде Зели.
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14.02.2024 10:15 Відповісти
Арахамія довертівся до ручки. Вже посли ним поцікавилися.
От же зелене жлобйо! Нічого святого за душею - тільки бабло....
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14.02.2024 09:36 Відповісти
Нелегальний ринок завжди з'являється там, де легальний остаточно "втратив береги".
Спробуйте ще вартість сигарет підвищити, результат вам "сподобається".
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14.02.2024 09:39 Відповісти
При Зебілі все, де є його представники, буде контрабанда, бардак і воплі, що нам не дають. Стиль і почерк офшорника Херпіду, який все своє життя присвятив обливанням брудом українців і налагодження такої схеми.
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14.02.2024 09:44 Відповісти
"Мімо носа носят чачу, мімо рота - аличу"?
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14.02.2024 10:02 Відповісти
Щось знову одна кумедія з кварталу95. Ні прізвищ, ні заарештованого обладнання, ні найдених грошей. Шукають шукають, не можуть знайти.
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14.02.2024 10:48 Відповісти
Не смішіть курей. Вони вже десятиліттями так "цікавляться", що аж контрабанда в Україні ніяк не криміналізована, хоча вже купу грантіків освоєно на темі контрабанди тютюна у Європу, цілий прем'єр Гончарук кілька місяців піарився на "контрабанді - бой!" (чи не жа це його прибрали з посади?), ще один грантік дали, от вони і відпрацьовують, перефразовуючи, "якщо контрабанда тютюном процвітає - контрабанда кому-нібудь нужно"
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14.02.2024 10:57 Відповісти
Ага. Сигареты сейчас самая важная тема в етом мире. А сгоревшие города, бомбежка рашистами роддомов, убийство женщин и детей то обыденность.
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14.02.2024 11:18 Відповісти
До 1991 року в Україні 1,5 мільйона осіб були зайняти в сфері вирощування тютюну та виробництва цигарок. 4 науково-дослідні інститути займались виключно виведенням нових сортів тютюну і захистом цієї рослини на полях. Зараз - 0. Американські компанії на початку 90-х відразу категорично відмовились від "неякісного" українського тютюну який "не підходив" під їх передове обладнання з виробництва цигарок. Тепер ми не вирощуємо власного тютюну в промислових масштабах і повністю залежимо від експорту збагачуючи насамперед американські компанії. Кабмін це влаштовує, бо є таможня. А з таможні живе керівництво держави якому простіше встановлювати ціну "на ввіз та вивіз" і не виробляти в країні нічого крім сировини. Ми навіть муку не продаємо. Тільки фуражне зерно для відсталих країн... Зате контролювати і "доїти" потрібно лише таможню. Це зручніше ніж тисячі підприємств, мільйони людей і економікку взагалі. Всі міністерства України живуть з таможні і їх зарплата не залежить від виробництва взагалі.... Кацап в ********** на свою пенсію може купити в декілька разів більше цигарок ніж пенсіонер в Україні. Що не ясно?
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14.02.2024 12:17 Відповісти
КУРІТЬ -- ЗДАРОВ"Ю ВРЄДІТЬ !!! КУРІТЬ БРОСІМ, ЯД В ПАПЄРОСЄ !!!
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14.02.2024 17:08 Відповісти

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