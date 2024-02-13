Окупанти погрозами змушують фермерів реєструватися за законами РФ
Російські окупанти тиснуть на українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, вимагаючи оформити їхні підприємства згідно із законодавством агресора.
"Із моменту повномасштабного вторгнення росіяни розповідають про "повну підтримку" з боку місцевого населення, та факти вказують на протилежне. На територіях, які окуповані після повномасштабного вторгнення, місцеві досі саботують реєстрацію бізнесу згідно вимог російського законодавства", – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.
Відтак представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, де тиснуть на місцевих підприємців.
"Список усіх представників російських окупаційних адміністрацій є в нашого опору. І кожен, хто причетний до злочинів на ТОТ, понесе справедливе покарання", – нагадали в Центрі.
Будь ласка, зачекайте...