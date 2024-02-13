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аграрії (1269) субсидія (601) Євросоюз (4908) фермер (219)

Вступ до ЄС: Україна готова відмовитися від субсидій для фермерів в обмін на пом’якшення екологічних вимог

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Україна готова розглянути можливість відмови від аграрних субсидій Європейського Союзу в обмін на пом’якшення вимог Європейського зеленого курсу під час переговорів про вступ до ЄС.

Про це агентству Reuters на умовах анонімності повідомив український високопосадовець, передає Європейська правда.

Як зазначається, інтеграція величезного сільськогосподарського сектору України до ЄС, ймовірно, буде дуже чутливою як з політичної, так і з економічної точки зору.

Київ може отримати право на 96,5 млрд євро субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років, якщо нинішні правила Євросоюзу будуть застосовані до країн ЄС після його розширення.

Однак Європейський зелений курс, що встановлює правила ведення сільського господарства для 27 членів ЄС на десятиліття, може зробити бізнес для українських фермерів складнішим, ніж коли б вони працювали без субсидій ЄС, зазначив співрозмовник агентства.

"Мені здається, що ідеальна стратегія переговорів (полягає в тому, щоб досягти) менших обмежень на торгівлю, менших обмежень щодо довкілля (для українських фермерів), і ми готові обміняти це на субсидії", – сказав посадовець.

"Ми повинні захистити нашу конкурентоспроможність, ми не повинні створювати бюрократію, яка б зупиняла розвиток, особливо в наших умовах – наприклад, щоб отримати десять екологічних сертифікатів на якусь дрібницю", – додав український представник.

Переговори відбуваються тоді, коли фермери по всій Європі останніми тижнями виходять на вулиці, протестуючи проти правил Європейського зеленого курсу щодо захисту тварин та використання пестицидів, а також проти необхідності залишати 4% сільськогосподарських земель перелогами.

Виплати субсидій Києву також можуть призвести до скорочення субсидій на сільське господарство для існуючих країн-членів ЄС приблизно на 20%, повідомляла газета Financial Times минулої осені.

Послаблення жорстких екологічних норм, нові субсидії та зниження податків – основні вимоги, які висувають фермери-протестувальники у ЄС. Вони вважають, що такі кроки захистять їх від зовнішніх конкурентів, таких як Україна.

Багато українських фермерів вважають, що вступ до ЄС дасть їм доступ до масштабних субсидій, які збільшать їхні врожаї та принесуть більший дохід. Однак деякі посадовці кажуть, що субсидії можуть навпаки зіграти проти України.

"Я думаю, що це проблема. Субсидії в сільському господарстві дуже часто грають погану роль, коли вони стають знеболюючим і до них звикають", – сказав український посадовець.

Українські фермери можуть стати менш динамічними із субсидіями, вважає співрозмовник.

"Коли ти живеш у системі дотацій, ти до них прив'язаний. Якщо у вас є дотація на моркву, то ви будете садити тільки моркву", – зазначив він.

Що відбувається з фермерами в Польщі

9 лютого польські фермери вранці розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині". Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску.

До того повідомлялося, що в межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+14
Тобто, фермери отримають *** зате заводи олігархів зможуть гидити, як і раніше.

Подвійний профіт!!!
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13.02.2024 16:35
+12
Великі агрохолдинги сіли і порахували, що нах ті субсидії, пестициди дадуть більший профіт. Скинули це депутатам, щоб за відкат пролобіювати цю ідею. Нічого особистого. Бізнес.
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13.02.2024 16:38
+6
А ви фермерів запитали? Вирішили вони, що обійдуться.
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13.02.2024 16:37
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Тобто, фермери отримають *** зате заводи олігархів зможуть гидити, як і раніше.

Подвійний профіт!!!
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13.02.2024 16:35 Відповісти
Избавь нас от Евросоюза нам нужно НАТО И ДВУХ СТОРОННИЕ ДОГОВОРА О Без Визе безвизовом транспортном транзите людей и товаров как Швейцария и Норвегии..о Торговом ЭКОНОМИЧЕСКОМ Правовыми ТАК ДАЛЕЕ Сферах интересов и точка.. с каждой страной и договора и взаимной поддержке и гарантиях..если мы влезем в кабалу Е то нашему сельскому хозяйству кранты подумайте что вы будете жрать пластмассы по ценам..Космоса посмотрите на Болгарию Польшу Словакию..
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13.02.2024 18:03 Відповісти
Наших аграрних олігархів все влаштовує , дайте тільки ринок, а фермери нам непотрібні.
Коротше нас намагаються переконати що мед то є лайно. Все одно вам доведеться змінюватися коли будете вже у ЕС і якщо зараз відмовитеся потім будете лікті кусати.
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13.02.2024 16:37 Відповісти
А ви фермерів запитали? Вирішили вони, що обійдуться.
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13.02.2024 16:37 Відповісти
А хто у мене питає, фермера? Якщо чесно, не розумію, про які субсидії ідеться. Думаю, що краще взагалі без субсидій, бо однаково розікрадуть. Тому краще нікому нічого - то і не украдуть.
Сумніваюсь, що поляки кинуться продавати свою сою і пшеницю тут у нас Тому мені по барабану, аби палки в колеса не вставляли - а отой зелений курс якось уже звучить стрьмно (у нас з 19 теж зелений курс - курс зелених абізян), знаю до чого цей маразм призводить (німці зі своїми знищеними АЕС не дадуть збрехати). Якщо заборонять використовувати гліфосати або ще яку агрохімію - тоді ніякі субсидії не допоможуть.
Але це моя думка. Більшість же фермерів крик піднімуть, е, шара тікає, гроші надурняк - нє так не годиться. Тому більшість (аніженєлохі, анінікамунічєвонєдолжни) звичайно будуть вимагати собі субсидії.
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13.02.2024 17:12 Відповісти
Ніяких субсидій немає. Це розмови про далеке майбутнє, коли Україна можливо вступить до ЄС.
А обговорювати зараз , під час війни цю процедуру- чиста болтовня. У України і без єфемерних субсидій існують проблеми із усіма сусідами що до агропродукції. Ще невідомо, на що згодяться нинішні країни ЕС. Субєктивно- будуть захищати свої ринки від українськогї агропродукцїї десятиліттями.
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13.02.2024 19:49 Відповісти
Великі агрохолдинги сіли і порахували, що нах ті субсидії, пестициди дадуть більший профіт. Скинули це депутатам, щоб за відкат пролобіювати цю ідею. Нічого особистого. Бізнес.
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13.02.2024 16:38 Відповісти
Доречі така ситуація була у США в минулому сторіччі поки не прийняли закон про лобі.
А з новими поправками, хто лобіює свої бізнес інтереси у владі без реєстрації отримує тюремне ув'язнення!
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13.02.2024 16:40 Відповісти
Законодатели должны лоббировать только интересы населения и государства. Лоббизм узаконенная коррупция.
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13.02.2024 17:02 Відповісти
Я скажу, що коли пахаєш 200 га, то теж - нах ті субсидії, пестициди дадуть бульший профіт. А от магнати, вони якраз і сидять на всіляких державних програмах - більшість допомог "бідним фермерам" осідають у них і карманах.
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13.02.2024 17:16 Відповісти
Предлагаю выращивать вместо зерна - мак и коноплю. Завалим всю Европу дешевой наркотой. Это будет экономическое чудо, как было с Сингапуром Тайванем. Но тогда Афганистан объявит нам войну
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13.02.2024 16:43 Відповісти
Все це для забезпечення низької якості і відтак дешевизни продукції та збереження мізерних зарплат в сільському господарстві. Так! Ліцензування займає час, але ліцензована і сертифікована продукція продається в рази краще і по вищим цінам. Сьогодні кордон блокують поляки. Завтра українську неліцензовану і несертифіковану продукцію будуть блокувати всі! Що не ясно?
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13.02.2024 16:47 Відповісти
Головне сьогодні хапануть.
А про завтра нехай наступики думають.
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13.02.2024 16:53 Відповісти
Ага. Поясни бабке, как ей лицензировать кусок сала, который она продаёт.
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13.02.2024 16:58 Відповісти
Жив в 12 країнах. В жодній сала не продають. Не тому що нема. Просто ніхто не купує і сало йде в переробку. Бабця з полтавського села прекрасно розпоряджається своїми кабанчиками без ЄС - двох штук бабці вистачає на рік "мясного життя".
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13.02.2024 17:13 Відповісти
А правда, що вони і гречку не знають? Чув, що тільки ми її їмо...
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13.02.2024 17:17 Відповісти
Правда. В Британії, наприклад і сметани не було. Зявилась вперше в 2000 році під українською назвою "smetana" і місцеві кулінари спершу ніяк не могли допетрати що з нею робить.
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13.02.2024 17:24 Відповісти
сейчас уже есть сметана у них, не заливайте)
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14.02.2024 00:09 Відповісти
То це ж сальце та підчеревинка з трьома прошарками мʼясця . Ось в четвер пора різати бо люди вже питають свіженького
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13.02.2024 17:53 Відповісти
За правилами ЄС бабця своє порося, навіть, зарізати дома не зможе. Тільки в спеціально обладнаному для цього місці.
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13.02.2024 17:17 Відповісти
Дуже, дуже слушний коментар. Якраз багато такої фігні впринципі і у нас є. І "зелені актівісти" уже не один рік кров п'ють з 19-го року. Хоча б та ж вимога - 300 м до села не можна вносить ЗЗР штанговими оприскувачами, а садовими вентиляторними взагалі - 500 м (більшість садів якраз здавна були біля села). Кожного року їх все більше і більше. При тому, що вони ранцевими оприскувачами днями не вилазять зі своїх городів - пруть туди стільки всякої хімії, що будь-який фермер офігіває...
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13.02.2024 17:24 Відповісти
Може. Якщо обладнає приміщення в яке викличе сертифікованих спеціалістів. Проблема в сусідах. Там ніхто не хоче чути передсмертні крики та хрипи і нюхати запахи вбивства тварин...
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13.02.2024 17:29 Відповісти
во-во. Сертифицированных специалистов в лицензированное помещение...
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13.02.2024 18:18 Відповісти
Ми всі любимо мясо але не хочемо жити поряд з бійнею.
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13.02.2024 19:14 Відповісти
я тебя умолю, какая бойня? Пришёл сосед осенью и заколол свинью в сарае - делов то!
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14.02.2024 10:37 Відповісти
Ми з цим згодні, а от середньостатичтичній німець при вигляді крові втрачає свідомість бо "денацифікований".
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14.02.2024 10:42 Відповісти
субсидії до фермерів все одно ніколи не доходили, то *****
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13.02.2024 16:59 Відповісти
Ви так думаєте?Доходили субсидії,і немалі,але до тих,кому треба!
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13.02.2024 17:16 Відповісти
Саме так - доходили до магнатів. Бо у них все схвачено і є толкова бухгалтерія, юристи, які вирвуть з держави останню копійку. Останню допомогу - 80 грн на 1 га я отримав ще при бджоляру Ющенку, хоча навіть вона була як хворому припарка.
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13.02.2024 17:30 Відповісти
то ви олігарх, ми отримали 64грн
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13.02.2024 18:03 Відповісти
Вибачте, може я збрехав, може й 64 грн. Не перевіряв, пам'ятаю що було гривень 60-80...
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13.02.2024 18:13 Відповісти
Дійшли лише до таких єдиних "фермерів" як Бахматюк з Косюком. Загребли десятки мілярдів грн. у 2014-2019рр. в якості субсидій з держбюджету для підтримки с/г всієї держави та ще й пограбували державні банки на аферах з кредитами.
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13.02.2024 18:06 Відповісти
Привладні олігархи проти субсидій дрібним фермерам в обмін на можливість не інвестувати у ******* виробництво, а продовжувати забруднювати навколишнє середовище і завдавати непоправної шкоди здоров'ю українських громадян.
Як передбачувано, кріпаки нічого не варті, є лише розхідний матеріал.
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13.02.2024 18:07 Відповісти
невже мало аграрії знищили довкілля, що ім потрібно понизити екологічні вимоги?
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13.02.2024 19:55 Відповісти

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