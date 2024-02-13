Вступ до ЄС: Україна готова відмовитися від субсидій для фермерів в обмін на пом’якшення екологічних вимог

Україна готова розглянути можливість відмови від аграрних субсидій Європейського Союзу в обмін на пом’якшення вимог Європейського зеленого курсу під час переговорів про вступ до ЄС.

Про це агентству Reuters на умовах анонімності повідомив український високопосадовець, передає Європейська правда.

Як зазначається, інтеграція величезного сільськогосподарського сектору України до ЄС, ймовірно, буде дуже чутливою як з політичної, так і з економічної точки зору.

Київ може отримати право на 96,5 млрд євро субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років, якщо нинішні правила Євросоюзу будуть застосовані до країн ЄС після його розширення.

Однак Європейський зелений курс, що встановлює правила ведення сільського господарства для 27 членів ЄС на десятиліття, може зробити бізнес для українських фермерів складнішим, ніж коли б вони працювали без субсидій ЄС, зазначив співрозмовник агентства.

"Мені здається, що ідеальна стратегія переговорів (полягає в тому, щоб досягти) менших обмежень на торгівлю, менших обмежень щодо довкілля (для українських фермерів), і ми готові обміняти це на субсидії", – сказав посадовець.

"Ми повинні захистити нашу конкурентоспроможність, ми не повинні створювати бюрократію, яка б зупиняла розвиток, особливо в наших умовах – наприклад, щоб отримати десять екологічних сертифікатів на якусь дрібницю", – додав український представник.

Переговори відбуваються тоді, коли фермери по всій Європі останніми тижнями виходять на вулиці, протестуючи проти правил Європейського зеленого курсу щодо захисту тварин та використання пестицидів, а також проти необхідності залишати 4% сільськогосподарських земель перелогами.

Виплати субсидій Києву також можуть призвести до скорочення субсидій на сільське господарство для існуючих країн-членів ЄС приблизно на 20%, повідомляла газета Financial Times минулої осені.

Послаблення жорстких екологічних норм, нові субсидії та зниження податків – основні вимоги, які висувають фермери-протестувальники у ЄС. Вони вважають, що такі кроки захистять їх від зовнішніх конкурентів, таких як Україна.

Багато українських фермерів вважають, що вступ до ЄС дасть їм доступ до масштабних субсидій, які збільшать їхні врожаї та принесуть більший дохід. Однак деякі посадовці кажуть, що субсидії можуть навпаки зіграти проти України.

"Я думаю, що це проблема. Субсидії в сільському господарстві дуже часто грають погану роль, коли вони стають знеболюючим і до них звикають", – сказав український посадовець.

Українські фермери можуть стати менш динамічними із субсидіями, вважає співрозмовник.

"Коли ти живеш у системі дотацій, ти до них прив'язаний. Якщо у вас є дотація на моркву, то ви будете садити тільки моркву", – зазначив він.

Що відбувається з фермерами в Польщі

9 лютого польські фермери вранці розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині". Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску.

До того повідомлялося, що в межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу