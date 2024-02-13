"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Карпат

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Тепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та популярними гірськими станціями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд №201/202 Харків – Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, стоятиме в Івано-Франківську о 11:28-11:48, Яремче – о 13:10-13:12, Татарів-Буковелі – о 13:50-13:55, прибуття до Ворохти заплановане о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковелі стоятиме о 16:39-16:42, Яремче – 17:07-17:10, Івано-Франківську – о 18:25-19:49, прибуття до Харкова вже о 12:33 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.

У перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого – з Ворохти, і курсуватиме через день.

Квитки на поїзд вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.