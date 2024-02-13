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бізнес (1099) обшук (600)

У компанії-виробника бронезахисту "Балістика" пройшли обшуки (оновлено)

балістика

В офісі компанії-виробника військового спорядження "Балістика" у вівторок, 13 лютого, пройшли обшуки.

Як повідомили у пресслужбі підприємства, внаслідок обшуків не працюють шоурум та технічна підтримка сайту.

"Друзі, на жаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює техпідтримка в інтернет-магазині. Про відновлення роботи компанії попередимо окремо", – йдеться у повідомленні.

Засновник "Балістики" Олександр Довгий згодом пояснив, що обшуки не пов'язані з будь-якими претензіями з боку правоохоронців.

"Держава не має стосунку до обшуків у нас", – розповів Довгий у коментарі українські редакції Forbes.

За його словами, вони відбувалися в межах справи за позовом власника військторгу "Велмет" Сергія Міняйлука.

"Привід – нібито можлива підробка документів з нашої сторони, які подавалися до судових справ між нами і ТОВ "Велмет", – пояснив Довгий.

Судові суперечки між двома військторгами тривають з 2021 року, коли "Велмет" подав позов щодо "патентного тролінгу", додав підприємець.

"Начебто вони мали патент на відкритий підсумок для магазинів і вимагали від нас припинити їхнє виробництво та компенсувати 240 000 грн", – уточнив засновник "Балістики". 

У самій компанії додали, що обшуки завершено, а нормальну роботу підприємства відновлено.

"Дякуємо Національній поліції за дотримання законності і професійний підхід при проведені процесуальних дій", – повідомляє пресслужба підприємства.

Компанія "Балістика" є ліцензованим виробником бронезахисту, яка поставляє свою продукцію як державним, так і комерційним структурам.

Компанією володіє Олександр Довгий. У 2022 році він запатентував перший жіночий бронежилет.

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Топ коментарі
+53
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13.02.2024 14:11
+28
Єта нє то чта ви падумалі. Єта другоє
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13.02.2024 14:10
+27
Занадто гарно працюєте. Прєсєчь.
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13.02.2024 14:11
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Яких ще реформ вам бракує? Зєля, дні, сучий сину
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13.02.2024 14:09 Відповісти
Єта нє то чта ви падумалі. Єта другоє
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13.02.2024 14:10 Відповісти
Занадто гарно працюєте. Прєсєчь.
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13.02.2024 14:11 Відповісти
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13.02.2024 14:11 Відповісти
Яке ж воно огидне падло...
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13.02.2024 16:32 Відповісти
Тай ті мабуть разом з Залужним "переворот" проти Явашвирока "готували"
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13.02.2024 14:15 Відповісти
можно без офіціоза. Просто по батькові - Швирок.
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13.02.2024 14:23 Відповісти
Не на ту кишеню працює?
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13.02.2024 14:15 Відповісти
Андрій Борисович вже заслужив на орден "Герой росії",чи ще трішки треба зачекати?!
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13.02.2024 14:19 Відповісти
аааа, так ви працюєте на "оборонку"? тоді ми йдемо до вас... хочеш працювати на оборонку треба заплатити кому треба, а не хочеш платити, тоді ми тебе закриємо, обладнання вилучимо, рахунки заблокуємо й все ..., наступного разу подумаєш 30 разів, ніж працювати на цю державу, краще вже на іншу...
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13.02.2024 14:32 Відповісти
Зачистка після Залужного
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13.02.2024 14:39 Відповісти
Наступний крок- ракетний удар від кацапів...
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13.02.2024 14:44 Відповісти
Якщо не відкупляться, то так і буде. Курви зелені вже подібне застосовували.
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13.02.2024 19:07 Відповісти
зермаки готуються до здачі країни. вангую - наступного разу саме туди і прилетить
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13.02.2024 14:52 Відповісти
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Ваші ставки

Смайл - ДБР

Серденько - Служба Божа

Обіймашки - НАБУ/САП

Злий - Нацпол

Лайк - це пранк і під виглядом обшуку держава нагородить Балістику за їх вклад в обороноздатність.
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13.02.2024 15:48 Відповісти
Ну, якщо фірма має прибуток, то Єрмак її віджимає.

Нагадаю, що на Роісє робили так само - ФСБ віджимало будь-який прибутковий бізнес.

ЗЄфюрер веде нас тим же шляхом, яким йшло *****.
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13.02.2024 16:30 Відповісти
ФСБ чи слідчий кмітет росію ініцюював обшуки? Чому про це ніхто не пише?
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13.02.2024 16:39 Відповісти
Не працюй добре на свою країну, а то отримаєш обшук та підозру!
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13.02.2024 16:55 Відповісти
Всі заводи, які поставляють у ЗСУ мають бути закриті, або під арештом. Стара стратегія Риго-ОПи.
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13.02.2024 17:50 Відповісти
Засновник "Балістики" Олександр Довгий згодом пояснив, що обшуки не пов'язані з будь-якими претензіями з боку правоохоронців.

у нас, обшуки проводять приватні компанії, по претензії приватної особи?

яка ж, ****, маячня!
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13.02.2024 18:06 Відповісти
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13.02.2024 18:13 Відповісти
Кацапи знову мають привід для шампанського? Нє, ну а що! Розгром керівництва ЗСУ, арешт Пашинського (Бронетехніка), обшуки в Балістиці... А далі, напевно, блокування рахунків КБ Луч... Слухайте, та кацапам так шампанського бракне!
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13.02.2024 18:13 Відповісти
ЗЄлеплюхи на кінець свого існування хочуть скрізь нагадити
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13.02.2024 18:23 Відповісти
За бронежилетами стоїть сухумська мавпа. Це по його подмьотним пісьмам почалася травля генерала Марченка. Його ж перли дали підставу ДБР мочити ракетну программу через зловісну постанову Шмигуна. Тепер хоче списати вкрадене, Міни,бронежилети, дрони. А цей липовий виробник китайських броніків особистий дружбан мавпи. В Туреччині проживають.
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13.02.2024 18:30 Відповісти
Мабуть, Оманські інвестори, переписують реєстрацію підприємства в єдиному реєстрі майнових прав… малюська вкурсі щодо реєстрів від лукаш-лавриновича!
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13.02.2024 18:31 Відповісти
..для пристойної "балістики" достатньо пристойної гвинтівки, набою, стрілка і непристойна мішень...
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13.02.2024 18:36 Відповісти
Більшість моїх друзів, знайомих,однокласників,сусідів і т.д. стали для мене "бувшими"! Я їх ненавиджу! Причина,думаю,зрозуміла! Боляче спостерігати за діями влади ліквідаторів України, перебуваючи на окупованій території! Надії на визволення при житті(пенсіонер) все менше! ********!!!
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13.02.2024 18:47 Відповісти

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