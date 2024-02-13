У компанії-виробника бронезахисту "Балістика" пройшли обшуки (оновлено)
В офісі компанії-виробника військового спорядження "Балістика" у вівторок, 13 лютого, пройшли обшуки.
Як повідомили у пресслужбі підприємства, внаслідок обшуків не працюють шоурум та технічна підтримка сайту.
"Друзі, на жаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює техпідтримка в інтернет-магазині. Про відновлення роботи компанії попередимо окремо", – йдеться у повідомленні.
Засновник "Балістики" Олександр Довгий згодом пояснив, що обшуки не пов'язані з будь-якими претензіями з боку правоохоронців.
"Держава не має стосунку до обшуків у нас", – розповів Довгий у коментарі українські редакції Forbes.
За його словами, вони відбувалися в межах справи за позовом власника військторгу "Велмет" Сергія Міняйлука.
"Привід – нібито можлива підробка документів з нашої сторони, які подавалися до судових справ між нами і ТОВ "Велмет", – пояснив Довгий.
Судові суперечки між двома військторгами тривають з 2021 року, коли "Велмет" подав позов щодо "патентного тролінгу", додав підприємець.
"Начебто вони мали патент на відкритий підсумок для магазинів і вимагали від нас припинити їхнє виробництво та компенсувати 240 000 грн", – уточнив засновник "Балістики".
У самій компанії додали, що обшуки завершено, а нормальну роботу підприємства відновлено.
"Дякуємо Національній поліції за дотримання законності і професійний підхід при проведені процесуальних дій", – повідомляє пресслужба підприємства.
Компанія "Балістика" є ліцензованим виробником бронезахисту, яка поставляє свою продукцію як державним, так і комерційним структурам.
Компанією володіє Олександр Довгий. У 2022 році він запатентував перший жіночий бронежилет.
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Злий - Нацпол
Лайк - це пранк і під виглядом обшуку держава нагородить Балістику за їх вклад в обороноздатність.
Нагадаю, що на Роісє робили так само - ФСБ віджимало будь-який прибутковий бізнес.
ЗЄфюрер веде нас тим же шляхом, яким йшло *****.
у нас, обшуки проводять приватні компанії, по претензії приватної особи?
яка ж, ****, маячня!