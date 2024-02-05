"Ощадбанк" відзвітував про рекордний прибуток. Майже половина піде на податки

За попередніми результатами 2023 року державний "Ощадбанк" отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування, що є історично найвищим результатом банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4,75 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що на фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинуло збільшення ставки податку на прибуток банківських установ (з 18% до 50%) – у зв’язку з цим нововведенням банком буде сплачено державі 4,7 млрд грн.

Також вплинула негативна переоцінка деривативів – ОВДП з індексованою вартістю в капіталі "Ощадбанку" на суму 2,9 млрд грн. Їхня справедлива вартість перебуває під впливом зовнішніх та не підконтрольних банку чинників (курсу валют та відсоткових ставок), пояснили у банку.

Операційний прибуток "Ощадбанку" (до резервів під кредитні ризики, переоцінки деривативів та податку на прибуток) становить 12 млрд грн, що на 52% перевищило результат попереднього року.

Крім того, минулого року чистий процентний дохід "Ощадбанку" збільшився на 26% до майже 19 млрд грн, чистий комісійний дохід зріс на 14% – до 7 млрд грн.

Наголошується, що "Ощадбанк" має достатній запас ліквідності й капіталу. Так, показник адекватності регулятивного капіталу станом на 1 січня 2024 року становить 16,57% при нормативі НБУ 10%.