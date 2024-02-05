Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Скраплений автомобільний газ за вихідні, з 2 до 5 лютого, у мережах АЗС здешевшав на 17 копійок, до 27,14 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 52 та 50 копійок, до 28,64 грн/л і 28,61 грн/л відповідно.

На станціях мережі UPG автогаз коштує 27,33 грн/л – ціна впала на 7 копійок.

На станціях VostokGaz і KLO цей вид пального здешевшав на 50 копійок, до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.