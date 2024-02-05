Ринок нових вантажівок за рік збільшився на 11%, – "Укравтопром"

Упродовж січня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціаліззовані) було реалізовано 783 авто, що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відставання від січневого показника довоєнного 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 13%.

Топ-5 марок ринку нових комерційних авто січня

Renault – 259 одиниць;

JAC – 50;

Opel – 41;

Citroen – 39;

Mercedes-Benz – 36.

Як повідомлялося, упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше, ніж торік.