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Ринок нових вантажівок за рік збільшився на 11%, – "Укравтопром"

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фура,грузовик

Упродовж січня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціаліззовані) було реалізовано 783 авто, що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відставання від січневого показника довоєнного 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 13%.

Топ-5 марок ринку нових комерційних авто січня

  • Renault – 259 одиниць;
  • JAC – 50;
  • Opel – 41;
  • Citroen – 39;
  • Mercedes-Benz – 36.

Як повідомлялося, упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше, ніж торік.

Автор: Юлiя Недашківська
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