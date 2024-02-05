Ринок нових вантажівок за рік збільшився на 11%, – "Укравтопром"
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Упродовж січня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціаліззовані) було реалізовано 783 авто, що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що відставання від січневого показника довоєнного 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 13%.
Топ-5 марок ринку нових комерційних авто січня
- Renault – 259 одиниць;
- JAC – 50;
- Opel – 41;
- Citroen – 39;
- Mercedes-Benz – 36.
Як повідомлялося, упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше, ніж торік.
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