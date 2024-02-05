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Новини Транспорт
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Європейська бізнес асоціація (150) мобілізація (200) ТЦК та СП (2)

На кордоні розгорнули мобільні пости ТЦК. Це викликає паніку серед заброньованих працівників

Новини БізнесЦензор Транспорт

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

Правоохоронні орган та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

"Це призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень. Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів/тижнів не на броні. Відповідно, має з’явитись до ТЦК для оновлення інформації і, з досвіду про який говорить бізнес, часто таких працівників мобілізують не дочекавшись рішення про продовження броні", – пояснюють в ЄБА.

Така ситуація ситуація на кордонах призводить до ускладнення логістики, а також викликає питання та, часом, паніку, серед працівників, уповноважених перетинати кордон.

Як попереджають в Асоціації це може призвести до втрати довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрати замовлень, звільнення працівників, зупинки виробничої діяльності компаній в цілому, а також до зменшення надходжень до державного бюджету в частині сплати податків та митних платежів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+11
бронь відмінити і виїзд за кордон всіх начальників разом з сімями заборонити без дозволу ТЦК
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05.02.2024 12:36
+8
а ти не служиш в тцк???
бо *******...
а тцкашників багато на нолі???
чи може їх родичів, кумів, сватів???
може скажеш чому нема закону про тцк?
чому воно не є державною установою
чому нема стану війни
чому я на 58му році проходжу влк а вийду в місто та акуєваю від кількості молодих, здорових які не призиваються???
бо що???
мало повноважень у тцк, чи ще більше бабла їм треба???
1 ***** закон ВР про загальне влк та самому віднести результат в тцк!!!
все!!!
але його нема.
а чому??? бо *****, бабло......
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05.02.2024 18:59
+7
Хаос і анархія .....
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05.02.2024 14:10
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бронь відмінити і виїзд за кордон всіх начальників разом з сімями заборонити без дозволу ТЦК
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05.02.2024 12:36 Відповісти
а ти не служиш в тцк???
бо *******...
а тцкашників багато на нолі???
чи може їх родичів, кумів, сватів???
може скажеш чому нема закону про тцк?
чому воно не є державною установою
чому нема стану війни
чому я на 58му році проходжу влк а вийду в місто та акуєваю від кількості молодих, здорових які не призиваються???
бо що???
мало повноважень у тцк, чи ще більше бабла їм треба???
1 ***** закон ВР про загальне влк та самому віднести результат в тцк!!!
все!!!
але його нема.
а чому??? бо *****, бабло......
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05.02.2024 18:59 Відповісти
згоден на всі 100 . В свої 66 у мене ще бі
льше питань чому., ти паче з будинку одного поховали ДШБ ніка, а син в ДШБ після контузіїї розповів стільки, що мізків не хватить все переварити. І якби отримати кулемет то куль не вистачить на такий порядок
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06.02.2024 05:48 Відповісти
Хаос і анархія .....
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05.02.2024 14:10 Відповісти
Вчасно бронюй і не матимеш проблем з найманими працівниками. А самі власники бізнесмени мобвіку мають бронь, чи достатньо мати великі гроші?
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05.02.2024 14:41 Відповісти
а зелеботи заброньовані чи разом з Падлякою з окопів пишуть ?
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05.02.2024 18:27 Відповісти
Певно скоро щось буде.
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05.02.2024 15:13 Відповісти
Стоп-стоп, якщо водії мають бронь, то вони вже були в ТЦК і підтвердили дані. Бронь оновлюється кожні півроку, дані так часто оновлювати не треба. В теорії, від цієї повістки можна законно відмовлятися!
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05.02.2024 16:33 Відповісти
Ніт. Достатньо щоб підприємство надіслало сповіщення про заброньованих працівників. Тому бувають випадки коли людина і заброньована, і водночас перебуває у розшуку тому що особисто не з'являлась для уточнення даних останні п'ять років. І якщо "Оберіг" показує що людина в розшуку - велкам у відділ обліку.
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05.02.2024 21:09 Відповісти
Слава Богу, нарешті через 2 роки ПОВНОМАСШТАБНОЇ війни московитів, оті привладні Стефанчук+Зеленський і отой, безголовий з Уряду Шмигаль, РОЗДУПЛИЛИСЯ, але без ТУРБОРЕЖИМУ…!
Яких тільки «СХЕМ» заробляння грошей на війні і кордоні, не відпрацьовано!! Голова ДержПрикордонслужби може доповісти ГенПрокурору, бо тому ж, ну НІЧОГО «не відомо», без команди з ОПУ…..
Співпадіння чи :-
28 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчиненн28 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.
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05.02.2024 17:18 Відповісти
Нікого не трогають сам катаюсь кожен день...
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05.02.2024 21:17 Відповісти
США грошей не дає, Європа - теж. В бюджеті бабла на пенсії скоро не буде. Видатки на армію з бюджету падають. Шо зелені роблять? Правильно! Стріляють собі в ногу! Вбивають все, шо хоч трошки приносить бабла країні. І малі потоки експорту з валютою в бюджет. Нашо вони країні?))) у нас тут зашравання з виборцями та боротьба з вмєняєми військовими на користь популізм
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05.02.2024 22:43 Відповісти
Навіщо той ризик? З Ужгорода 350км до Будапешту, так само як від Львова до Кракова, та з Одеси до Молдови (зважаючи на якість доріг) то може краще зробити доступний трансфер з пріорітетним перетином кордону?
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06.02.2024 01:36 Відповісти
 
 