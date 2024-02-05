На кордоні розгорнули мобільні пости ТЦК. Це викликає паніку серед заброньованих працівників
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Правоохоронні орган та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України.
Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.
Зазначається, що співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.
"Це призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень. Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів/тижнів не на броні. Відповідно, має з’явитись до ТЦК для оновлення інформації і, з досвіду про який говорить бізнес, часто таких працівників мобілізують не дочекавшись рішення про продовження броні", – пояснюють в ЄБА.
Така ситуація ситуація на кордонах призводить до ускладнення логістики, а також викликає питання та, часом, паніку, серед працівників, уповноважених перетинати кордон.
Як попереджають в Асоціації це може призвести до втрати довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрати замовлень, звільнення працівників, зупинки виробничої діяльності компаній в цілому, а також до зменшення надходжень до державного бюджету в частині сплати податків та митних платежів.
Будь ласка, зачекайте...
бо *******...
а тцкашників багато на нолі???
чи може їх родичів, кумів, сватів???
може скажеш чому нема закону про тцк?
чому воно не є державною установою
чому нема стану війни
чому я на 58му році проходжу влк а вийду в місто та акуєваю від кількості молодих, здорових які не призиваються???
бо що???
мало повноважень у тцк, чи ще більше бабла їм треба???
1 ***** закон ВР про загальне влк та самому віднести результат в тцк!!!
все!!!
але його нема.
а чому??? бо *****, бабло......
льше питань чому., ти паче з будинку одного поховали ДШБ ніка, а син в ДШБ після контузіїї розповів стільки, що мізків не хватить все переварити. І якби отримати кулемет то куль не вистачить на такий порядок
Яких тільки «СХЕМ» заробляння грошей на війні і кордоні, не відпрацьовано!! Голова ДержПрикордонслужби може доповісти ГенПрокурору, бо тому ж, ну НІЧОГО «не відомо», без команди з ОПУ…..
Співпадіння чи :-
28 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчиненн28 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.