В енергосистемі знову виник профіцит електроенергії, планується експорт до Молдови

У неділю, 4 лютого, в енергосистемі України знову виник профіцит електроенергії, надлишки передавалися до Польщі. На поточну добу планується експорт електроенергії до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Учора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. На запит оператора системи передачі надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 13:00 до 16:00) сумарною величиною постачання 300 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Крім того, після аварійних ремонтів до енергосистеми підключено 4 блоки і корпус ТЕС. Наразі у резерві перебуває 10 одиниць генеруючого обладнання.

Водночас із технічних причин відключилось обладнання на підстанції у Дніпропетровській області, внаслідок чого знеструмились підстанції, які живлять побутових споживачі та місцеву промисловість у Кривому Розі. Протягом пів години всіх абонентів заживлено за основною схемою.

Зазначається, що система збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 4914 МВт-год, також передбачається експорт – 230 МВт-год.