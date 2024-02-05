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Новини Транспорт
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Мінекономіки опублікувало список моделей авто, які підпадають під податок "на розкіш"

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто

Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.

Як пише "Укравтопром", загалом у переліку 184 моделі таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Сума податку становить 25 тис. грн. Сплатити його необхідно: фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 2 662 500 грн. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 7100 грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Шо, блазню сипатий, твої ЗЕбануті кенти розікрали все, до чого дотянулись їхзагребущі руки, і тепер нема бабла на оборону України? Дурнику, прояви ініциативу, внеси закон, що депутати дуже добровільно відмовляються від зряплати на рік, і будуть гроші на оборону. А депутати настільки уже накрали, особливо ЗЕбенуті, що вони цього навідь не помітять
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05.02.2024 11:02 Відповісти
Нормально! Тепер держ.чинуші та опричники з держ.підприємств можуть і витрати на люкс.авто на держ.бюджет повісити! Для цієї блатної кагорти нічого не зміниться!
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05.02.2024 11:09 Відповісти
Що це за така жадібна ненаситна держава, що за грабітєльскі податки:

за якусь нещасну Мазераті Гіблі доведеться сплатити майже 500 євро податку, ніде в світі такого нема, скоро треба буде платити за воздух, а як же Конституція, треба жалітися в ЄСПЧ!
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05.02.2024 13:10 Відповісти
Хух, пронесло. Мой 20-летний Хюндай не попал в список. Но был так близко..
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05.02.2024 13:48 Відповісти
Дмитро, зарано радієте. Ваш 20-ти річний Хюндай цілком може умовно не вписатися під дію якогось там екологічного законодавства і можете ви влетіти не в 25 к. гривень у рік, а так у 100 наприклад))) Ібо нєбожитєлям нє гоже ліцезрєть халопав в машинах! Пускай в тралєйбусах да маршрутках пєрєдвігаются!
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05.02.2024 13:54 Відповісти
До чого тут мінімальна зарплата?
Власник Мазераті, навіть якщо не платить податки(!), то зі своїх грошей годує купу люду в сфері послуг, рітейлу, медицини, харчування, мабудь донатить на армію, а кого годує ніщєброд зі своїх 7100?
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05.02.2024 16:21 Відповісти
Хату побудував -- плати все життя, фірму для бізнесу -- плати все життя, обзавівся клаптиком землі -- так само винен державі все життя !!! Хочеш їздити на чомусь кращому ніж "жигулі" -- все, ти "попав " на гроші !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Українці, або ви їх усіх перевішаєте, або вони зведуть вас зі світу !!! Немає бажання ні захищати таку батьківщину, ні жити в ній !!!
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05.02.2024 16:45 Відповісти
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.
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05.02.2024 16:48 Відповісти
Я "ферштейн що до 5 років ! Бісить інше -- безболісно платять ті, хто гроші вкрав, хабарів набрав та ін. Їм не шкода. А от коли ти підприємець, чесно заробив потом і купив навіть б/у авто 2-3 річну, але не "джилі" чи "санг-йонг", то якого біса ти ще комусь винний ?!! Мова вже навіть йшла про те, що треба обкласти податками фруктові дерева, худобу, курей і т. д. А це ж все вже було при "совку" ! Тож що далі ?!!!
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05.02.2024 17:23 Відповісти
 
 