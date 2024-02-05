Amazon представила помічника для покупок зі штучним інтелектом

Компанія Amazon анонсувала помічника для покупок Rufus, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб допомогти шукати продукти.

Як пише CNBC, інструмент розроблений, щоб допомогти користувачам шукати та купувати продукти.

Покупці вводять або говорять запитання в рядку пошуку в мобільному додатку Amazon, і внизу екрана з’являється вікно чату. Користувачі можуть задавати розмовні запитання на зразок: "Яка різниця між кросівками для бігу на біговій доріжці і по дорозі?" або "Порівняйте крапельні та гейзерні кавоварки".

Rufus використовує каталог продуктів Amazon, відгуки клієнтів і запитання та відповіді, а також інформацію з інтернету, щоб відповісти на запитання.

Amazon заявила, що тестує цю функцію на невеликій підгрупі користувачів у США, але має намір розгорнути її по всій країні найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що турецький аналог Amazon збирається вийти на український ринок.