Бельгія запропонувала G7 план для розблокування активів Росії на користь України

Бельгійський уряд запропонував країнам G7 план щодо розблокування заморожених активів Росії для використання їх на користь України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на кількох посадовців, обізнаних із пропозиціями, передає Європейська правда.

Згідно з цим планом, союзники Києва можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування України, використовуючи активи РФ як заставу для погашення боргу, що змусить Москву почати платити за свою загарбницьку війну.

За даними джерел, у такому випадку коаліція країн, що підтримує Україну, вимагатиме від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, то накладе арешт на заморожені активи.

За словами посадовців з двох країн G7, наразі це провідний варіант розблокування заморожених коштів для України.

Цей план покликаний дозволити "Групі семи" зібрати кошти для України без необхідності негайного вирішення юридичних питань щодо підстав інших країн для арешту суверенних активів РФ.

"Що це зробить серед інших речей – відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава", – наводить видання слова особи, обізнаної з ходом переговорів.

Як заявив неназваний посадовець, Бельгія просувала ідею залучення боргу під заставу активів, намагаючись виробити компромісну позицію між США та їхніми європейськими союзниками.

"Використання активів як застави для залучення боргу – це спроба знайти компроміс між різними точками зору за столом переговорів, як всередині ЄС, так і... G7", – сказав він.

30 січня осли країн ЄС узгодили механізм вилучення таких прибутків. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році

Крім того, наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.