Безос продасть до 50 мільйонів акцій Amazon на $8,6 мільярда

Генеральний директор Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій фірми онлайн-роздрібної торгівлі та хмарних послуг протягом наступного року.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Reuters.

Цінні папери коштують $8,6 млрд за поточною ціною акції в $171,8.

Згідно з інформацією компанії, цей план продажу акцій Безосом, який залежить від певних умов, був прийнятий ще 8 листопада минулого року та буде завершений до 31 січня 2025 року.

У 1994 році Безос заснував компанію Amazon як продавця книг. У 2021 році він пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.

На даний момент він є третьою найбагатшою людиною в світі зі статками в $185 млрд, згідно з Bloomberg Billionaires Index.